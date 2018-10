Mediavalle



Oreste Giurlani rinviato a giudizio

mercoledì, 24 ottobre 2018, 18:26

Una tegola si è abbattuta oggi sulla testa del sindaco di Pescia Oreste Giurlani e su tutti coloro che, da sempre, gli hanno dato fiducia. Dopo l'arresto e la successiva nuova elezione a sindaco, giunge infatti ora il rinvio a giudizio dell'ex sindaco del Pd amato dai suoi cittadini al punto di essere riconfermato alla guida del paese nonostante l'inchiesta e le accuse.

Proprio riferendosi a queste ultime il giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Firenze ha scelto di mandare a processo Giurlani che dovrà comparire in udienza il 2 aprile 2019.

Le imputazioni sono quelle di peculato e di traffico di influenze illecite. Nel primo caso viene contestata a Giurlani l'appropriazione di ingenti somme di denaro quando si trovava a vertice dell'Uncem regionale. I reati sarebbero stati commessi tra il 2012 e il 2016. L'altra accusa riguarda, in concorso, anche un imprenditore pratese. L'ex sindaco Pd di Pescia avrebbe ricevuto una somma di 40 mila euro per favorire l'acquisto in enti pubblici regionali di un prodotto informatico dello stesso imprenditore.

Ma non è tutto. Proprio stamani il Partito democratico ha scelto e ottenuto di poter essere parte civile nel processo contro l'ex sindaco per i danni che il suo operato avrebbe cagionato al partito. Non dimentichiamo che Giurlani è stato arrestato quando era sindaco del Pd e rieletto con una ampia base di liste civiche.

Anche il suo ex partito, in sostanza, chiede di essere risarcito per il danno politico e di immagine patito.