Mediavalle : monsagrati



Pci: "Spirale, avviare subito un confronto con il governo nazionale"

martedì, 30 ottobre 2018, 23:23

La sezione del Partito Comunista Italiano di Lucca - Valdiserchio dichiara di seguire con molta attenzione e preoccupazione la situazione creatasi presso l'azienda Spirale di Monsagrati ed esprime la più sincera solidarietà a tutti i lavoratori ed alle loro famiglie.

"Ci sorprende - esordisce il partito - il fatto che altrettanta "solidarietà" sia giunta, come spesso accade, anche da parte di coloro che, politicamente, portano gravi responsabilità di tale preoccupante vicenda. Non possiamo tacere infatti che le politiche che da anni aggrediscono e colpiscono i lavoratori e i loro diritti sono la causa portante di questa deriva liberista economica, sociale e umana. Di tutto ciò sono colpevoli gli ultimi governi nazionali, a qualunque sponda essi siano appartenuti, che hanno compiuto scelte precise, asservite ai voleri dei padroni ed al loro particolare profitto, con i risultati che, anche in questa vertenza, i lavoratori debbono scontare".

"Ci troviamo di fronte - incalza il Pci - ad una volontà ferrea della proprietà che intende dislocare questo stabilimento in un'altra sede del territorio nazionale. E' un fatto inedito e per tale motivo va affrontato con determinazione e capacità, politica e amministrativa. Intanto i comuni e la regione devono adoperarsi per chiedere, malgrado i vincoli imposti dal Jobs Act, e come è già stato fatto per altre vertenze, l'applicazione della cassa integrazione straordinaria per questi lavoratori e contemporaneamente devono farsi convinti portatori delle esigenze del territorio e della dignità di tutti coloro che con il proprio lavoro hanno reso questa azienda prestigiosa ed importante".

"Occorre quindi avviare subito un confronto - dichiara - con il governo nazionale per un felice esito della vertenza. A questo proposito ci domandiamo se possa essere ancora tollerata, nel nostro ordinamento legislativo e costituzionale, l'esistenza delle cosiddette "Regioni a Statuto Speciale" e delle "Provincie Autonome", un altro residuato di un mondo che ormai non c'è più. Ogni insufficienza ed ogni ritardo non possono essere tollerati e giustificati".

"Il PCI di Lucca e della Valdiserchio - conclude - impegnerà tutte le proprie forze per il controllo democratico e popolare della vertenza, per la salvaguardia dell'occupazione e del sito produttivo, per i diritti e la dignità dei lavoratori".