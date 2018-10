Mediavalle



Piano strutturale intercomunale: da Fiano parte il ciclo di assemblee a Pescaglia

giovedì, 18 ottobre 2018, 18:12

L'amministrazione comunale dà il via a un ciclo di incontri per presentare sul territorio il Piano strutturale intercomunale dell'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio, lo strumento urbanistico che disegna il futuro del territorio. Lunedì 22 ottobre alle ore 21 nell'ex scuola primaria di Fiano – Loppeglia si svolgerà la prima assemblea pubblica. In particolar modo saranno trattati e discussi coi cittadini argomenti di interesse dei due paesi. Parteciperann il sindaco Andrea Bonfanti e un tecnico. Gli incontri successivi saranno organizzati a Pescaglia e San Martino in Freddana.



Il piano strutturale intercomunale, dopo essere stato adottato dai Comuni, è stato pubblicato sul Burt (Bollettino Ufficiale della Regione Toscana) lo scorso 26 settembre. Da quel giorno è scattata la fase partecipativa in cui i cittadini possono prendere visione della documentazione e presentare le osservazioni. Per 60 giorni, cioè fino al 26 novembre, si può consultare il piano in formato digitale sul sito internet http://pianostrutturaleucm.altervista.org/ o, in formato cartaceo, presso il Comune di Pescaglia e l'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio.

Le osservazioni dovranno pervenire, sempre entro il 26 novembre, direttamente all'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio, consegnandole a mano presso l'Ufficio Protocollo al piano terra di via Umberto I, 100 di Borgo a Mozzano, oppure a mezzo posta raccomandata, al medesimo indirizzo, o via PEC, da inviare a: ucmediavalle@postacert.toscana.it