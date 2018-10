Mediavalle



Pit, riunione pubblica a Ghivizzano

lunedì, 22 ottobre 2018, 14:25

Il comune di Coreglia Antelminelli, sta proponendo l’attivazione di un progetto integrato territoriale PIT da presentarsi in ordine al bando pubblico emesso dal Gal Montagnappennino e finanziato dalla Regione Toscana sul PSR 2014-2020 (pubblicato sul B.U. n.40 parte III del 03/10/2018).

Tale iniziativa è finalizzata all’aggregazione di soggetti pubblici e privati per affrontare a livello territoriale specifiche criticità ambientali.

Attraverso l’attuazione congiunta di più sottomisure /operazioni del PSR, il PIT prevede che i soggetti pubblici e privati interessati al progetto si aggreghino attraverso l’adesione ad un accordo territoriale, finalizzato alla soluzione di specifiche problematiche locali soprattutto alla riqualificazione dei centri storici e del contesto paesaggistico agrosilvopastorale ad esso collegato.

Per tali ragioni è indetta una riunione pubblica, a cui sono invitate tutte le imprese agricole, turistiche e commerciali e le rispettive associazioni di categoria del territorio, venerdì 26 ottobre alle 18 presso la sede distaccata di Ghivizzano in Via Nazionale.

I partecipanti al progetto PIT potranno richiedere contributi in conto capitale sino al 60 per cento per gli investimenti che saranno inseriti in progetto.

L’adesione al PIT è prevista per i partecipanti diretti (soggetti che sostengono l’onere finanziario degli interventi di propria competenza previsti dal PIT e devono aderire ad almeno una sottomisura/operazione) ed ai partecipanti indiretti (soggetti coinvolti nella realizzazione degli obiettivi del PIT che usufruisce dì una ricaduta dei vantaggi derivanti dalla realizzazione del progetto stesso, pur non richiedendo contributi nell’ambito del PIT. ad es. cittadini, istituzioni locali, associazioni, ecc.).

I partecipanti indiretti per essere riconosciuti come tali, devono sottoscrivere l’accordo territoriale.

Successivamente alla pubblicazione della manifestazione di interesse, i soggetti interessati potranno far pervenire al soggetto capofila la propria proposta di adesione al progetto indicando la misura di interesse, l’investimento proposto e la spesa prevista.