Mediavalle : pescaglia



Poker di donne al teatrino Fai di Vetriano

mercoledì, 17 ottobre 2018, 22:07

La commedia ha come protagoniste una movimentata partita a carte e quattro donne, riunite tutte assieme, lo stesso giorno, la stessa ora, nello stesso luogo, per scoprire d’essere accomunate dall’essere mogli o fidanzate del medesimo uomo. Il quale però, non si presenta all’appuntamento, ma lascia che sia il fedele maggiordomo a risolvere la questione: liberarsi di tutte le sue ingombranti donne. Gli eventi però si evolvono in un comico crescendo assumendo ora i toni del grottesco, ora quelli dell’assurdo, ora quelli del giallo fino all’inimmaginabile finale.

Una storia che parla di donne, che si ritrovano ad affrontare i piccoli grandi quesiti della vita. Voglia di esistere, voglia di vivere, voglia di essere donne, comprese ed amate. In un alternarsi di pianti e risate via via emergeranno i segreti più nascosti di ognuna di loro, in un continuo gioco di colpi di scena.

Lo spettacolo sarà presentato domenica 21 ottobre, con inizio alle 15, al Teatrino FAI di Vetriano (Pescaglia) dalla Compagnia Del Grano (Beatrice Di Cataldo, Lianna Lipari, Valentina Illuminati, Luisa Trio, Valerio Boni), Regia Lianna Lipari, Costumi Silvia Morini, Luci Jacopo Jarach.

Prenotazione obbligatoria – Informazioni 3683453189.