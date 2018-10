Mediavalle



Presentato il volume "Mediavalle & Garfagnana: misteri e leggende"

sabato, 27 ottobre 2018, 13:56

di barbara ghiselli

Chi non ha mai sentito parlare de "La pietra del diavolo", de"Il ponte del diavolo", de"La Befana" , del Linchetto, de "Il Monte Croce, e de "L'Omo Morto"? Tutte leggende e misteri che riguardano Lucca ma soprattutto i territori della Mediavalle e della Garfagnana e che potranno essere conosciuti meglio grazie all'iniziativa editoriale ideata da Rugiada Salom ed edita da Pacini Fazzi che raccoglie queste storie a fumetti in un volume che si potrà trovare in edicola a partire dal 31 ottobre (come collaterale de La Nazione a 5 euro in più del prezzo del quotidiano). Grande soddisfazione da parte di Francesca Fazzi della casa editrice per questo volume "Mediavalle e Garfagnana, misteri e leggende" che segue quello pubblicato l'anno scorso "Lucca a Fumetti, misteri e leggende" che si è rivelato un grandissimo successo. Francesca Fazzi, alla presentazione del volume che si è tenuta questa mattina nella sede della casa editrice, ha dichiarato: "Sono sette le storie presenti quest'anno nel volume disegnate da Pier Francesco Buonomo, Riccardo Pieruccini e da Laura Tedeschi (new entry nel gruppo dei fumettisti) sulle sceneggiature e i testi di Antonio de Rosa che partendo dalla lucchese Pietra del Diavolo di Palazzo Bernardini vanno verso il Ponte del Diavolo, Il Monte Croce; L'Omo morto; ma affrontano anche temi che si collocano fra la storia e la leggenda come l'episodio ambientato fra la Rocca di Castelnuovo e i castelli garfagnini che ha per soggetto Ariosto e i briganti della Garfagnana e quello barghigiano con Giovanni Pascoli e la Befana".

Fazzi ha ricordato che quest'anno l'iniziativa oltre ad avere i patrocini di Lucca Comics, del comune di Lucca ha anche quello di Castelnuovo di Garfagnana, Borgo a Mozzano e Barga, tre comuni protagonisti a pieno titolo del volume con storie, leggende e monumenti caratterizzanti. Fazzi ne ha approfittato per ringraziare non solo tutti i sindaci ma anche gli sponsor "Il Ciocco" e Conad che hanno sostenuto e hanno creduto nel progetto insieme a Qn che anche quest'anno è partner nella distribuzione.

"Sono molto contento – ha dichiarato Mario Pardini, presidente di Lucca Comics & Games -di questa iniziativa che trovo molto interessante e, dato che quest'anno il tema della manifestazione è incentrato sul 'Made in Italy' mi sembra importante che, con questo volume, sia dato risalto ad una casa editrice della città e a fumettisti lucchesi".

Dello stesso parere il sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini, e il sindaco di Castelnuovo Garfagnana, Andrea Tagliasacchi, che hanno posto l'accento sulla grande intuizione suggestiva e comunicativa di queste storie a fumetti per far apprezzare ancora di più Lucca, la Mediavalle e la Garfagnana.

"Sono molto emozionata – ha affermato Rugiada Salom, ideatrice del progetto – nel vedere concretamente il risultato di ciò a cui avevo pensato, mi ha fatto inoltre piacere lavorare insieme a giovani così motivati e pieni di qualità e ringrazio tutti quelli che hanno contribuito per la realizzazione di questo volume".

Presente il caporedattore de La Nazione di Lucca, Piero Ceccatelli che ha evidenziato l'alta qualità del progetto sia come grafica sia a livello culturale e si è detto quindi orgoglioso di poter far conoscere e diffondere il volume tra i lettori.

Tutti presenti gli autori la curatrice e anche alcuni protagonosti delle storie: in primis Il Linchetto o Buffardello in persona (Giovanni Scatena truccato da Tommaso Paolicchi), Il Diavolo (Luca Rugani), La befana di Barga (Associazione La befana di Barga di Pegnana), ma anche Lucida Mansi (Ilaria Favali in abito dell'Atelier Ricci). Presente anche la fotografa Briana Alice che seguirà i cosplayers durante i giorni del Salone.

Il libro esce infatti in edicola dal 31 ottobre come collaterale de La Nazione proprio in concomitanza con l'inaugurazione di Lucca Comics accompagnato da un trailer su regia di Lavinia Andreini prodotto da Polyedric Visions (visibile sul canale Youtube del produttore da lunedì 29 ottobre alle 12).

Tanti sono gli appuntamenti in programma dentro e fuori il Salone che vedranno il libro protagonista: non solo nello spazio dedicato allestito nel padigione Lucca Junior al Real Collegio dove grazie agli studenti dell'Istituto Pertini coinvolti con uno stage, coordinato dai laureandi in scienza della comunicazione (anch'essi in stage) Andrea Ferretti e Bendetta Viviani, i disegnatori Pierfrancesco Buonomo, Riccardo Pieruccini e Laura Tedeschi saranno a disposizione per i firmacopie, ma anche alcuni appuntamenti specifici che partono con con il primo in programma il 31 ottobre a Borgo a Mozzano all'interno della Manifestazione organizzata da Stefano Nannizzi per il Comune per il 25esimo anniversario di Hallowen al Borgo; il 1 novembre alle 10 alla Caffetteria di palazzo Ducale dove è in programma la presentazione 'ufficiale' con i disegnatori lo sceneggiatore la curatrice e l'editrice e il 2 novembre alle ore 18 alla Libreria Ubik dove il libro e i suoi protagonisti animeranno un appuntamento della forturata serie delle interviste con Stefano Picchi in vetrina realizzate da Gina Truglio in collaborazione con radio 2000.