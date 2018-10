Mediavalle : piano di coreglia



Rapina una donna e scappa su un motorino rubato: arrestato

lunedì, 8 ottobre 2018, 18:23

Un uomo di 52 anni, S. M., di Gallicano, pensionato e con precedenti penali, è stato arrestato per rapina impropria e ricettazione a Piano di Coreglia dal nucleo operativo e radiomobile della compagnia dei carabinieri di Castelnuovo.

Verso le 17 di sabato, infatti, nei pressi di un bar in via Nazionale, ha forzato una copertura in plastica del finestrino della portiera anteriore (lato guida) di un furgone Iveco in sosta, introducendosi nell’abitacolo ed asportando un telefono cellulare e una trousse per trucchi appartenenti alla proprietaria del mezzo, una giovane 31enne di Barga. La donna, accortasi di quanto avvenuto, è intervenuta nell’immediatezza insieme ad altre persone presenti e il malfattore, vistosi scoperto, ha tentato di dileguarsi velocemente venendo però quasi fermato dalla 31enne, spintonata nella circostanza dal ladro per potersi guadagnarsi la fuga.



Il malvivente, subito dopo, è salito su un motorino Piaggio Vespa ET3, privo di targa, con il quale voleva darsi alla fuga, interrotta però dal gruppetto di persone testimoni accorsi in aiuto della donna e dal contestuale arrivo di una “gazzella” del nucleo radiomobile, indirizzata dalla centrale operativa della compagnia di Castelnuovo, nel frattempo avvisata da uno dei testimoni su utenza d’emergenza 112.

Il ladro è stato definitivamente bloccato e, sulla scorta di quanto accertato, i militari hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato. I militari inoltre hanno acclarato che il motorino in uso era provento di furto poiché asportato ad un uomo 47enne di Camporgiano nella mattinata del 5 ottobre a Castelnuovo di Garfagnana. La refurtiva è stata quindi restituita agli aventi diritto.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, su disposizione del P.M. di turno, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo in programma per la mattinata di oggi. A seguito dell’udienza, l'arresto è stato convalidato e, a cura dei difensori, sono stati richiesti i termini a difesa. La data dell’udienza del processo è stata fissata per il giorno 22 ottobre. Il giudice ha disposto la liberazione e l’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.