Mediavalle



Si ribalta con l'auto: paura per un cinquantenne di Monsagrati

venerdì, 26 ottobre 2018, 16:24

di gabriele muratori

Brutta avventura per un automobilista cinquantenne di Monsagrati, che nel primo pomeriggio di oggi, lungo la via provinciale per Camaiore, in località Maddalena, è andato fuori strada con la sua auto ribaltandosi su di un fianco.



Allertati subito i soccorsi, sono intervenuti i vigili del fuoco, assieme naturalmente all'autoambulanza e l'auto-media del 118. Dapprima il lavoro dei vigili che si sono adoperati per estrarre l'uomo incastrato nell'abitacolo, e dopo, le relative valutazioni dei sanitari, i quali fortunatamente non hanno riscontrato gravi ferite per l'automobilista eccetto tanta paura. L'uomo è infatti stato trasportato in codice verde dalla Misericordia di Lucca per accertamenti e alcune medicazioni.



A causare il brutto sbandamento, oltre all'asfalto reso viscido dalla pioggia, pare anche alcune macchie di gasolio o lubrificante, probabilmente perso da qualche altro veicolo. Il traffico è restato interamente bloccato per entrambi i sensi di marcia per diverse decine di minuti.