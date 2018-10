Mediavalle : monsagrati



Spirale, Legnaioli e Montemagni (Lega): "A fianco dei lavoratori, ma l'azienda si nega"

martedì, 16 ottobre 2018, 16:37

"Stiamo insistentemente cercando di fissare un incontro informale con l'azienda per avere delucidazioni in merito alla chiusura dello stabilimento di Pescaglia - spiegano l'onorevole Donatella Legnaioli (Lega) membro della commissione lavoro della camera dei deputati ed Elisa Montemagni, capogruppo della Lega Toscana in regione -. Oggi i nostri uffici hanno contattato ripetutamente sia gli uffici della sede lucchese a Pescaglia, sia gli uffici centrali di Cinte Tesino a Trento; purtroppo la risposta che abbiamo ricevuto telefonicamente è stata negativa da parte della segretaria con cui abbiamo parlato: "Non sono autorizzata a passarvi i responsabili".

"Questo è un atteggiamento inaccettabile, oltre a negarsi a noi la proprietà si negherà anche al Governo?" E' quanto si chiedono le due rappresentanti della Lega Toscana in parlamento ed in consiglio regionale, ricordando che: "Sulla chiusura dello stabilimento lucchese della Spirale, la Lega ha già presentato una mozione approvata all'unanimità dal consiglio regionale e un'interrogazione al ministero dello sviluppo economico".

"Appuntamento o non appuntamento - concludono Donatella Legnaioli ed Elisa Montemagni - siamo pronte ad arrivare personalmente ai cancelli dello stabilimento ed andare a suonare il citofono. Se la proprietà non ci aprisse, siamo certe che qualche lavoratore disponibile a raccontarci per filo e per segno cosa sta accadendo lo troveremo."