Un tuffo nel passato a Colognora

Altri articoli in Mediavalle

giovedì, 18 ottobre 2018, 18:34

E' venuto a mancare stanotte Fabio Berni, 53 anni, in cura da anni per una malattia che purtroppo non gli ha dato scampo. Lascia la moglie, Alba Cordogli, impiegata al comune di Coreglia, e il figlio, di 9 anni. I funerali sono fissati per domani alle 16 presso la chiesa del...

giovedì, 18 ottobre 2018, 18:12

L'amministrazione comunale dà il via a un ciclo di incontri per presentare sul territorio il Piano strutturale intercomunale dell'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio, lo strumento urbanistico che disegna il futuro del territorio

giovedì, 18 ottobre 2018, 11:30

E' questo il contenuto di una interrogazione sulla situazione dell'azienda toscana presentata da Gloria Vizzini, portavoce del Movimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati

giovedì, 18 ottobre 2018, 11:22

L’annata che si prospetta appare promettente per i castanicoltori della provincia di Lucca e dintorni e ciò anche se la produzione, a causa del caldo e della siccità del mese di settembre ed ora di ottobre, non ha raggiunto i livelli che ci si attendeva in estate

giovedì, 18 ottobre 2018, 08:43

Piero Taccini, capogruppo di "Un futuro per Coreglia", punta il dito contro l'aumento esponenziale del traffico dei mezzi pesanti sulla SR 445 in località Piano di Coreglia, nonostante la modifica al ponte "Lera", e chiede al sindaco un apposito divieto

mercoledì, 17 ottobre 2018, 22:07

Lo spettacolo sarà presentato domenica 21 ottobre, con inizio alle 15, al Teatrino FAI di Vetriano (Pescaglia) dalla Compagnia Del Grano (Giulia Palamidessi, Silvia Ercolini, Benedetta Talmon, Giada Agresti, Alessandro Timpanaro, Fabrizio Savegnago, Daniele Melani). Regia: Giulia Palamidessi. Scene e costumi: Gesticolarte. Luci: Azzurra Agresti