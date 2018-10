Mediavalle



Unione dei Comuni Mediavalle impegnata sul Monte Serra

giovedì, 25 ottobre 2018, 18:01

L’incendio boschivo che ha interessato il complesso del Monte Pisano nei comuni di Calci, Vico Pisano e Buti del 24 settembre, protratto fino al 28 settembre, ha provocato severi danni alla copertura boschiva, arbustiva e al terreno. L’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio è stato uno dei primi enti ad intervenire sia durante lo stato di prima allerta sia negli incontri per definire gli interventi per la messa in sicurezza del territorio.



In considerazione dei danni quantificati sul Monte Serra, luogo di notevole valore paesaggistico ed ambientale, ma anche vista la conformazione del territorio e la sua morfologia, la regione Toscana, ha immediatamente previsto gli interventi forestali di salvaguardia delle aree interessante dal vasto rogo con l’obiettivo di favorire un più veloce ripristino della vegetazione e la messa in sicurezza del sito. L’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio ha, quindi, preso parte attivamente al "Progetto di massima per la realizzazione degli interventi pubblici di salvaguardia delle aeree percorse dall’incendio boschivo di Calci, Vicopisano e Buti del 24 settembre 2018” della regione.



Vista l’urgenza di attuare gli interventi pubblici previsti, ogni ente competente ha dato la propria disponibilità all’invio di maestranze forestali. L’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio ha messo a disposizione nove operai forestali dall'11 ottobre, data inizio dei lavori, fino al 31 dicembre, data del termine dei lavori, salvo imprevisti o eventi metereologici avversi.