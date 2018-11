Mediavalle



Unitre Coreglia, al via il nuovo anno accademico

giovedì, 1 novembre 2018, 12:01

Il 6 novembre, alle 16, avrà inizio il nuovo anno accademico di Unitre Coreglia Antelminelli. Il programma delle lezioni, definito in tutti i suoi dettagli ad opera della professoressa Daniela Bonaldi Marchetti e del presidente Guglielmo Donati, prevede interventi di autorevoli relatori, che in modo volontario prestano la loro disponibilità e le loro conoscenze, su argomenti di storia, scienza, letteratura, musica, medicina, arte e cultura varia.



"Anche per quest'anno - dichiara Guglielmo Donati -, come lo è stato in tutti gli anni precedenti, cercheremo di soddisfare le aspettative dei nostri affezionati studenti e certamente non mancheranno anche momenti di socializzazione che risultano utili e ben voluti da tutti. Teniamo a precisare che le lezioni di Unitre sono gratis, aperte a tutti coloro che condividono questi obbiettivi senza alcuna limitazione di età. Vi aspettiamo quindi martedì 6 novembre alle 16 a Ghivizzano, nella sede distaccata del comune di Coreglia Antelminelli, gentilmente messaci a disposizione."