Mediavalle : coregli antelminelli



Un'occasione mancata

lunedì, 1 ottobre 2018, 13:47

di andrea cosimini

Un'occasione mancata. Si può definire così l'assemblea pubblica di giovedì sera, al Teatro "A.Bambi" di Coreglia, voluta e richiesta dai cittadini per parlare un po' delle varie problematiche riscontrate all’interno del comune. Mancata perché, a fronte di una partecipazione massiccia di cittadini (si sono contate circa 110 presenze), ciò che ha fatto più rumore è stata in realtà l'assordante assenza del primo cittadino Valerio Amadei, e dell'intera giunta, al confronto.



L'evento è stato organizzato da Daniela Bonaldi, Matilde Gambogi ed Elisa Guidotti. Tanti sono stati i temi trattati: dal problema della raccolta dei rifiuti alla manutenzione del territorio, fino all'improvvisa chiusura del trimestrale locale. Temi su cui la popolazione, evidentemente, si attendeva risposte che, però, non sono arrivate.

A rompere il ghiaccio è stata Daniela Bonaldi, una delle organizzatrici, che ha chiarito i motivi che hanno portato alla decisione di convocare un’assemblea pubblica nonostante l'assenza dell'amministrazione: "La proposta riduttiva del sindaco di organizzare un incontro ristretto di rappresentanti - ha spiegato - non avrebbe avuto la stessa valenza di un’iniziativa aperta a tutti".



Quindi al via con gli interventi. Il primo a prendere la parola è stato il parroco del paese, don Nando Ottaviani, che ha portato l'attenzione sul tema della pulizia delle strade e dell'igienizzazione dei cassonetti maleodoranti. Don Nando, già autore di alcuni video-denuncia sul web, ha lamentato l’indegna situazione verificatasi, in particolar modo nel mese di agosto, durante la massima affluenza di turisti, con cassonetti stracolmi e maleodoranti ed in alcuni casi rotti. A tal proposito è intervenuto un altro cittadino, Fabrizio Valiensi, il quale ha chiesto di poter diminuire l’importo della Tasi come risarcimento del disservizio. Marzio Siracusa, per e-mail, ha proposto invece una raccolta almeno bisettimanale nel centro storico. Infine Benito Vergamini, di Piano di Coreglia, ha denunciato la stessa situazione nella sua frazione e, come segno di protesta, ha invitato i cittadini a deporre i sacchi dell’immondizia di fronte alle sedi comunali.

Tanti altri però gli spunti interessanti. A partire da quello lanciato da Stefano Lera, professionista del turismo, che ha puntato il dito contro la pulizia, la manutenzione e la segnaletica dei sentieri. Come guida che organizza escursioni di gruppo in tutto il territorio montano della Garfagnana, Lera ha denunciato le difficoltà riscontrate, solo a Coreglia, a causa della mancanza di sentieri agibili e segnalati. "Propongo - ha affermato - di creare intorno al paese una rete sentieristica destinata ad una doppia utenza, turisti e cittadini, provvedendo ad una mappatura e ad una segnaletica adeguate. Sollecito quindi una collaborazione che dovrebbe coinvolgere anche i paesani". Carlo Bambi, al proposito, ha sollecitato invece ad un intervento lungo la via Provinciale, a tratti invasa lateralmente dalle sterpaglie.



Durante l'assemblea non sono mancate anche segnalazioni di pericolo come, ad esempio, alla "Limonaia del Forte" il cui accesso, attualmente, risulta incustodito. Questo luogo sarebbe usato come spazio giochi dai bimbi, spesso non accompagnati, e il muretto di recinzione sul parco sottostante sarebbe troppo basso e potrebbe costituire un pericolo per i minori. Sulla chiusura o meno del cancello di accesso alla “Limonaia”, però, si sono registrati pareri discordi.



Sempre in tema di sicurezza, Matilde Gambogi è intervenuta in merito al degrado dovuto all’abbandono e alla mancata manutenzione delle case disabitate, in particolare l’edificio in via del Crociale, attualmente transennato dai tecnici comunali, che ha sul retro un terreno incolto la cui vegetazione invade lo stabile stesso, ne aggrava la stabilità strutturale e crea una situazione di disagio al proprietario della casa confinante. "Sarebbe auspicabile - è stato detto durante l'assemblea -, ove il proprietario non provveda tempestivamente, la ricerca di una soluzione alternativa da parte dell’autorità competente. Presenta problemi anche la scalinata che da via del Forte porta alla vecchia scuola elementare, pericolosa per gli utenti per il degrado degli scalini. Riguardo al vecchio edificio scolastico la cittadinanza vorrebbe conoscerne la destinazione d’uso in progetto".

Rosaria Roni, poi, ha portato alla luce la situazione indecorosa nell'area del Cimitero Nuovo, dichiarando: "Nonostante le ripetute rassicurazioni del sindaco di sanare con interventi adeguati la situazione del cimitero, nulla è stato fatto. Chiedo delucidazioni in merito agli interventi promessi e alla tempistica degli stessi".

Ed eccoci arrivati quindi al tema tanto atteso: la chiusura del Giornale di Coreglia. In questo caso è stata Elisa Guidotti a raccontare la sospensione del trimestrale locale, avvenuta “a singhiozzo”, e conclusasi con la delibera del consiglio del 12 giugno, che ne abrogava il regolamento. "Il Giornale - ha spiegato Guidotti - che entrava in ogni casa gratuitamente e che non gravava sul bilancio comunale costituiva un collante per le varie comunità, fonte di informazioni e di arricchimento culturale. Era apprezzato ovunque, nell’ambito del territorio comunale, nel resto di Italia e all’estero. Chiediamo di conoscere la “motivazione reale” che ha portato alla chiusura di un periodico che per 15 anni ha costituito il “fiore all’occhiello” dell’amministrazione comunale. Inoltre domandiamo come saranno utilizzati i fondi residui della gestione interrotta e a quanto ammontino gli stessi".

Elisa Guidotti ha approfittato dell'occasione anche per rispondere, pubblicamente, al comunicato stampa rilasciato dell’amministrazione comunale poche ore prima dell'assemblea, e affisso la mattina stessa in vari punti di Coreglia, ove si leggeva in chiusura che “sarebbe opportuno che le tre referenti Guidotti Bonaldi Gambogi si coordinassero tra loro prima di far uscire notizie inesatte”. "Considerando il riferimento a quanto avevamo sottoscritto nel precedente comunicato e che recitava: “Al momento non è ancora ufficialmente dato di sapere se il Sindaco e gli Assessori si presenteranno al civico teatro …” intendiamo precisare di non aver ricevuto alcuna risposta scritta, quindi ufficiale, in merito alla partecipazione o meno dell’amministrazione all’assemblea. L’accusa di inesattezza e di mancato coordinamento appare dunque infondata e ai limiti della correttezza".

Nel finale, spazio ad ogni tipo di interventi. Sandro Catignani ha denunciato la presenza in vari punti del paese di scatole per la deratizzazione e si è chiesto se ci sia un possibile collegamento con la morte di alcuni gatti che erano in perfetta salute prima del posizionamento delle suddette scatole. Bruno Santi ha denunciato invece la mancanza di un parcheggio presso la scuola nuova con gravi rischi per i bambini dato lo spazio esiguo per fare le manovre.



Presente all'assemblea, come pre-annunciato, anche il consigliere di minoranza Piero Taccini, capogruppo di "Un futuro per Coreglia", che ha dichiarato di aver fatto numerose interpellanze riguardanti gli atti dell’amministrazione attuale e precedente, poi è intervenuto in merito alle problematiche precedentemente esposte. In particolare, il consigliere ha sottolineato l’incongruenza riscontrata nella richiesta di un’onorificenza al direttore del Giornale e la contemporanea chiusura dello stesso. Taccini ha quindi raccontato del taglio dei fondi assegnati dalla Banca del Monte con l’intenzione di utilizzarli per fantomatici punti luce, mentre, per quanto riguarda la costruzione del nuovo edificio scolastico, pur avendo a suo tempo lodato l’amministrazione, dopo un’indagine più approfondita, ha criticato lo spreco di denaro in fase di progettazione (due architetti) e di esecuzione (gare di appalto).



Dopo Taccini, è stata la volta di un altro consigliere di minoranza del comune, Pietro Frati, capogruppo di "Movimento per Coreglia", che ha puntato i riflettori soprattutto sulla raccolta dei rifiuti sottolineando il discreto funzionamento della raccolta operata dalla ditta “Sistema Ambiente” i cui costi non potevano essere più sostenuti. "L’attuale ditta - ha incalzato -, scelta per i costi più contenuti, si è rivelata poi non all’altezza della situazione".



Cristina Reali ha segnalato il cattivo funzionamento dell’illuminazione pubblica in località Ceranova e al Parco della Rimembranza. Mentre, per e-mail, Marzio Siracusa ha chiesto di riportare a Coreglia l’ufficio di polizia municipale, di apporre epigrafi sulle case abitate da personaggi illustri del passato, di ripristinare almeno due corse di pullman per e da la stazione di Ghivizzano in concomitanza con gli orari dei treni. Valeria Catignani ha sollecitato sia la popolazione sia l’amministrazione a non lasciare sole le associazioni, in particolare la banda, e ha chiesto una sede nella struttura del forte. Gualtiero Molinari ha rilevato invece la necessità del taglio degli alberi che da “La Croce” impediscono la veduta del paese di Coreglia, denunciando lo spostamento a Ghivizzano di una parte dell’archivio storico che dovrebbe avere per sede Coreglia, visto l’importante contributo dei coreglini alla lotta risorgimentale e quello dell’anagrafe. Molinari ha chiesto che si intervenga per il ripristino della viabilità per Gromignana e ha posto in evidenza la difficoltà di accesso per le ambulanze alla RSA. Lo stesso ha poi propone di riconsiderare l’idea di un progetto presentato e mai attuato circa la realizzazione di un passaggio pedonale tra via della Rocca all’altezza della casa del dottor Coli e la circonvallazione sottostante. "Questo passaggio - ha dichiarato - potrebbe diventare una eventuale via di fuga in caso di emergenza". Enrico Benassi ha fatto memoria del vecchio periodico “La voce di Coreglia” e ha sottolineato l’importanza di un Giornale per il paese. Mentre in chiusura, Daniela Bonaldi e Rossana Santoro hanno chiesto che vengano ripristinati uno o due dei premi letterari (lasciati con un avanzo di 4 mila euro depositati presso la Cassa di Risparmio di Ghivizzano) della cui continuazione il sindaco si era reso garante.

La riunione, iniziata intorno alle 21, si è sciolta alle 23,30. Si è trattato di un'assemblea civile, svoltasi senza incidenti od eccessi. Ovviamente, la mancata presenza (a dire il vero pre-annunciata) dell'amministrazione ha impedito ai tanti cittadini di ottenere risposte sul momento. Questo, come ovvio, ha generato malumori in sala. Tutte le richieste sono state però trascritte a verbale e verranno quindi sottoposte all'attenzione dell'amministrazione per una risposta.



Nel verbale, infine, i cittadini hanno richiesto anche l’esonero dal pagamento della quota relativa all’utilizzo del teatro, trattandosi di un’iniziativa volta ad un confronto con l’amministrazione comunale e quindi rientrante con le finalità istituzionali dell’ente. E, in effetti, il dover pagare per doversi confrontare con i propri amministratori (che peraltro nemmeno hanno avuto la decenza di presentarsi) appare più una beffa che una formalità.