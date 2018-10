Mediavalle : monsagrati



Veglia di preghiera del vescovo con i lavoratori della Spirale

martedì, 23 ottobre 2018, 19:21

In questo momento di grande preoccupazione per i lavoratori della Nora-Spirale di Monsagrati, la Chiesa di Lucca si fa vicina a loro e alle loro famiglie, come alle istituzioni civili e a tutti coloro che si stanno adoperando per evitare il peggio. È per questo che l'Ufficio Diocesano per i Problemi Sociali e del Lavoro, insieme alla Comunità parrocchiale Valfreddana-Nord guidata da don Rodolfo Rossi, invitano ad una veglia di preghiera con i lavoratori della Nora-Spirale dal titolo "Gesù in persona si accostò e camminava con loro".



La veglia vedrà la partecipazione dell'arcivescovo di Lucca, monsignor Italo Castellani, e si terrà giovedì 25 ottobre alle 21 presso il locale ex-Etruria a Monsagrati (edificio Impresa Edile Pardini Armando g.c; via per Camaiore, 8 a Monsagrati; lo stesso edificio dove venerdì scorso, 19 ottobre, si è svolto il consiglio comunale di Pescaglia proprio sulla questione Nora-Spirale).