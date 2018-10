Mediavalle : monsagrati



Vizzini (M5S): "Spirale faccia chiarezza e si confronti con i lavoratori aprendo un tavolo al Ministero"

sabato, 20 ottobre 2018, 09:45

"Quello che manca in questo momento nei piani industriali della Spirale è la chiarezza. E' necessario che l'azienda si attivi per aprire un tavolo tecnico al Ministero per confrontarsi con tutte le persone e le realtà coinvolte dai suoi piani". E' quanto ha affermato Gloria Vizzini, portavoce M5S alla Camera dei Deputati, intervenendo insieme al consigliere comunale Massimo Bindocci al consiglio comunale di Pescaglia convocato per affrontare la questione e svoltosi nel capannone della ditta Pardini di Monsagrati.



"Ho presentato una interrogazione parlamentare al Ministro Di Maio proprio perché il Governo intervenga a far luce sui piani della Nora-Spirale; progetti che assumono i lineamenti di una delocalizzazione all'interno del territorio italiano mascherata da crisi aziendale. Le persone non sono dei pacchi postali. Quando parliamo di 42 persone parliamo di 42 famiglie, che magari hanno acceso un mutuo e si sono integrate in questa comunità. Dire a queste persone, che magari hanno dei figli inseriti in una scuola o in un ambito lavorativo locale, che se vogliono conservare il loro posto di lavoro devono trasferirsi in Trentino è come dir loro di recidere i legami che hanno instaurato finora nella società di cui fanno parte" ha concluso Vizzini.