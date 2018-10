Vizzini (M5S): "Spirale parli con il Mise per mantenere lo stabilimento di Monsagrati"

Altri articoli in Mediavalle

giovedì, 18 ottobre 2018, 11:22

L’annata che si prospetta appare promettente per i castanicoltori della provincia di Lucca e dintorni e ciò anche se la produzione, a causa del caldo e della siccità del mese di settembre ed ora di ottobre, non ha raggiunto i livelli che ci si attendeva in estate

giovedì, 18 ottobre 2018, 09:03

Nell'affascinante scenario di Colognora di Pescaglia, domenica 21 ottobre si svolgerà la tredicesima edizione di “Mondine nel borgo antico e Antichi mestieri in strada”, manifestazione con il patrocinio del comune di Pescaglia

giovedì, 18 ottobre 2018, 08:43

Piero Taccini, capogruppo di "Un futuro per Coreglia", punta il dito contro l'aumento esponenziale del traffico dei mezzi pesanti sulla SR 445 in località Piano di Coreglia, nonostante la modifica al ponte "Lera", e chiede al sindaco un apposito divieto

mercoledì, 17 ottobre 2018, 22:07

Lo spettacolo sarà presentato domenica 21 ottobre, con inizio alle 15, al Teatrino FAI di Vetriano (Pescaglia) dalla Compagnia Del Grano (Giulia Palamidessi, Silvia Ercolini, Benedetta Talmon, Giada Agresti, Alessandro Timpanaro, Fabrizio Savegnago, Daniele Melani). Regia: Giulia Palamidessi. Scene e costumi: Gesticolarte. Luci: Azzurra Agresti

mercoledì, 17 ottobre 2018, 15:48

E' convocato per venerdì 19 ottobre alle 21 il consiglio comunale di Pescaglia, in seduta aperta e urgente, che affronterà il tema della chiusura dello stabilimento di Monsagrati della Spirale. L'assemblea si riunirà a Monsagrati in via provinciale numero 8 nell'edificio ex Etruria a fianco della Spirale

martedì, 16 ottobre 2018, 16:37

L'onorevole Donatella Legnaioli (Lega), membro della commissione lavoro della camera dei deputati, ed Elisa Montemagni, capogruppo della Lega Toscana in regione, intervengono a seguito del tentativo, respinto, di contattare gli uffici della Spirale