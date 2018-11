Mediavalle



Controlli dei carabinieri, due arresti e due patenti ritirate

sabato, 10 novembre 2018, 12:59

Nelle ultime settimane, su tutto il territorio della Garfagnana e della Mediavalle, sono proseguiti i controlli da parte dei carabinieri della compagnia di Castelnuovo di Garfagnana. I militari, nell’ambito dei servizi preventivi giornalieri e di alcuni specifici servizi straordinari a largo raggio, hanno intensificato l’attività di prevenzione e repressione dei reati e l’azione di controllo della circolazione stradale. Come di consueto sono stati eseguiti numerosi posti di controllo su tutte le arterie stradali maggiormente interessate dal traffico veicolare, così come sono state cospicue le verifiche nei confronti degli obiettivi sensibili, nei locali pubblici e/o nei principali luoghi di aggregazione.

Le attività condotte dalle articolazioni della compagnia, 11 stazioni e il nucleo operativo e radiomobile, hanno consentito di trarre in arresto due persone, di denunciarne in stato di libertà 10 e di segnalare alla prefettura di Lucca due persone per la violazione amministrativa conseguente alla detenzione per uso personale di sostanza stupefacente, con il sequestro di 3 grammi circa tra hashish e marijuana. Inoltre, elevato il numero di persone e veicoli sottoposti a controllo nonché delle violazioni al codice della strada accertate.

Le persone tratte in arresto, colpite da provvedimenti cautelari dell’autorità giudiziaria, sono state rintracciate dai militari della stazione di Barga in quel centro cittadino. La prima persona, un 34enne cittadino nigeriano residente a Montecatini Terme e con vari precedenti di polizia, è risultato gravato da un ordine di esecuzione di ordine di carcerazione per pene concorrenti (reati vari) emesso dal G.I.P. del Tribunale di Pordenone dovendo lo stesso espiare la pena della reclusione di 2 anni e 5 mesi e dell’ammenda di 100 euro. Invece l’altra persona, un 41enne cittadino albanese residente a Barga e con vari precedenti di polizia, è risultato gravato da un ordine di esecuzione di carcerazione emesso dal G.I.P. del Tribunale di Lucca dovendo espiare la pena della reclusione di 5 mesi e dell’ammenda di 1000 euro, conseguente ad un procedimento penale del 2014 relativo al reato di atti persecutori commesso nei confronti della ex coniuge.

Il nucleo radiomobile ha eseguito infine numerosi controlli con l’etilometro ed ha elevato 43 contravvenzioni per violazioni varie al codice della strada, con il ritiro di due patenti di guida, di cui una per guida in stato di ebbrezza e una per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti.

La violazione relativa alla guida in stato di ebbrezza, di natura penale – con deferimento in stato di libertà all’autorità giudiziaria – per un tasso alcolico di 1,88 g/l, ha interessato un ragazzo 22enne di Borgo a Mozzano fermato e controllato in quel centro alla guida dell’auto della madre, risultato positivo alla verifica con l’etilometro. La violazione relativa alla guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti – con denuncia in stato di libertà all’autorità giudiziaria – ha interessato un ragazzo 19enne di Barga, rimasto coinvolto in un sinistro stradale con feriti mentre era alla guida del ciclomotore di proprietà del padre, a seguito del quale è stato sottoposto ai prescritti accertamenti sanitari presso l’ospedale di Castelnuovo, il cui esito ha evidenziato la positività agli oppiacei.