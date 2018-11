Corso gratuito di funghi a Coreglia

Altri articoli in Mediavalle

lunedì, 12 novembre 2018, 16:45

A dirlo è il sindaco di Pescaglia, Andrea Bonfanti, appreso di quanto emerso nella conferenza stampa tenuta questa mattina da Conflavoro PMI Lucca, nella quale è stata annunciata una proposta di acquisto per la Nora Spirale di Monsagrati

lunedì, 12 novembre 2018, 13:46

E' stato un successo il burraco di beneficenza andato in scena ieri presso i locali del centro parrocchiale di Ghivizzano. L'iniziativa, organizzata dalla Croce Verde Pubblica Assistenza Lucca, era volta a raccogliere fondi per l'acquisto di un mezzo attrezzato per la sezione Mediavalle

lunedì, 12 novembre 2018, 11:21

Martedì 20 novembre,termina il rapporto di convenzione con il dottor Antonio Valente, che interromperà il proprio incarico di medico di medicina generale nell'ambito territoriale di Lucca e Pescaglia. Si ricorda pertanto a tutti gli assistiti la necessità di dover effettuare una nuova scelta tra i medici disponibili

lunedì, 12 novembre 2018, 11:13

C'è un possibile acquirente per l'azienda calzaturiera Nora-Spirale di Monsagrati, i cui 42 lavoratori saranno licenziati dopo il 31 dicembre 2018, ovvero dopo la chiusura dello stabilimento. Lo ha annunciato oggi in conferenza stampa Roberto Capobianco, presidente di Conflavoro Pmi

sabato, 10 novembre 2018, 12:59

Arrestati un 34enne nigeriano, residente a Montecatini Terme, perché risultato gravato da un ordine di esecuzione di ordine di carcerazione per reati vari e un 41enne albanese, residente a Barga, gravato da un ordine di esecuzione di carcerazione per atti persecutori nei confronti della ex coniuge.

venerdì, 9 novembre 2018, 12:52

Contrastare la violenza sulle donne attraverso una maggior consapevolezza e tecniche di autodifesa. È questo lo scopo del corso gratuito teorico-pratico "Non ho paura" promosso dai comuni di Lucca, Altopascio, Capannori, Montecarlo, Pescaglia, Porcari e Villa Basilica e le commissioni pari opportunità di Lucca e Capannori