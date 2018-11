Mediavalle : monsagrati



Nora Spirale, vertice in Regione, Baccelli (Pd): "Atteggiamento inaccettabile da parte dell'azienda"

giovedì, 8 novembre 2018, 18:13

Stefano Baccelli, consigliere regionale Pd, interviene dopo l'incontro di oggi dell'unità di crisi sullo stabilimento Spirale di Monsagrati di Pescaglia.

"Un atteggiamento di chiusura per tutti noi assurdo e intollerabile quello che hanno dimostrato i rappresentanti aziendali - ha esordito il consigliere -. Disponibilità pressoché nulle, se non la proposta di assumere 15 dipendenti a Cinte Tesino, provincia di Trento, a cui abbiamo contrapposto le ovvie difficoltà di trasferimento dalla lucchesia al Trentino di questi lavoratori, senza peraltro ottenere comprensione".



"E' stato quantomeno richiesto dall'unità di crisi - ha spiegato -, in via assolutamente subordinata al ritiro dei licenziamenti, il ricorso alla cassa integrazione per cessazione di attività, strumento che consentirebbe una boccata d'ossigeno ai lavoratori e darebbe contemporaneamente un anno in più per lavorare a ipotesi alternative che possano approdare al mantenimento dell'occupazione".



"Continuiamo e continueremo - ha concluso - a chiedere all'azienda un ripensamento e l'individuazione di una strada diversa da quella finora prospettata. Lo abbiamo detto, lo ribadiamo, l'operazione che i vertici aziendali si sono prefissati per noi non è accettabile e ci opporremmo con tutte le nostre forze. È irrispettosa nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori che hanno bisogno di risposte concrete per il loro futuro e nei confronti di tutto un territorio, dove quest'impresa è radicata e parte integrante e vitale del tessuto economico. Non molleremo e non faremo spegnere i riflettori su questa vicenda gravissima".