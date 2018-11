Mediavalle : pescaglia



Torna il corso gratuito “Non ho paura” per contrastare la violenza di genere

venerdì, 9 novembre 2018, 12:52

Contrastare la violenza sulle donne attraverso una maggior consapevolezza e tecniche di autodifesa. È questo lo scopo del corso gratuito teorico-pratico "Non ho paura" promosso dai comuni di Lucca, Altopascio, Capannori, Montecarlo, Pescaglia, Porcari e Villa Basilica e le commissioni pari opportunità di Lucca e Capannori in collaborazione con la Polizia di Stato, la Provincia di Lucca, l'Azienda USL Toscana nord ovest, e l'associazione Luna onlus, che, dopo il successo degli scorsi anni, è pronto a partire con un'edizione più che mai focalizzata su temi di attualità e potenziata nel calendario degli incontri.

Accanto a lezioni teoriche su stalking, violenza domestica e violenza sessuale a cura delle Polizia di Stato, che si svolgeranno a partire dal 14 novembre al polo culturale Artémisia a Tassignano, Capannori, quest'anno sono raddoppiate le lezioni pratiche. Si potrà infatti scegliere tra quelle a cura del Wing Tsun Team Burgalassi in programma dal 13 novembre alla Pia Casa a Lucca e quelle a cura dell'associazione Hagakure Karate che si terranno dal 17 novembre nella palestra della scuola primaria di Capannori.

L'edizione 2018 del corso "Non ho paura" è stata presentata stamani (venerdì 9 novembre) a Palazzo Orsetti dall'assessora alle politiche di genere del Comune di Lucca, Ilaria Vietina, dalla vice sindaca del Comune di Capannori, Silvia Amadei, dalla presidente del Consiglio comunale di Pescaglia Antonella Benvenuti, dalla presidente dell'Associazione Luna, Daniela Caselli, dall'ispettore superiore della Divisione Anticrimine della Questura di Lucca, Massimo Sodini.

"Bisogna tenere sempre alta l'attenzione sulla violenza di genere, perché solo con un grande cambiamento culturale possiamo sconfiggerla - commentano le amministratrici Ilaria Vietina, Silvia Amadei, Antonella Benvenuti - un ruolo fondamentale in questa azione deve essere svolto dalle istituzioni. È per questo che le nostre amministrazioni comunali sono da tempo impegnate per promuovere iniziative come il corso 'Non ho paura', che è innanzitutto un'occasione di prevenzione e di sensibilizzazione. È importante che le donne riescano a cogliere i primi segnali di potenziali comportamenti violenti e soprattutto che trovino il coraggio di reagire e che siano consapevoli che attorno a loro c'è una rete in grado di sostenerle. Quest'anno, venendo incontro alle esigenze emerse negli scorsi anni, abbiamo raddoppiato l'offerta delle lezioni pratiche, dando la possibilità di partecipare a più persone. Ringraziamo vivamente tutti coloro che, a vario titolo, contribuiscono alla riuscita di questo corso".

Il corso "Non ho paura" è aperto a donne e uomini di ogni età. Questo è il programma delle lezioni teoriche a cura della Polizia di Stato che si svolgeranno al polo culturale Artémisia in via dell'aeroporto a Capannori. Mercoledì 14 novembre: stalking con personale specializzato della Polizia di Stato e Silvia Calzolari, psicologa e criminologa;mercoledì 21 novembre: violenza domestica con personale specializzato della Polizia di Stato e Daniela Caselli, associazione Luna Onlus; mercoledì 28 novembre: violenza sessuale con personale specializzato della Polizia di Stato e Piera Banti, coordinatrice Codice Rosa per Lucca e Valle del Serchio dell'Azienda USL Toscana nord ovest. L'inizio delle lezioni è alle ore 21. Le lezioni pratiche alla Pia Casa in via Santa Chiara a Lucca, curate dall'associazione Wing Tsun del team Burgalassi e tenute dai maestri Matteo Cagnacci e Andrea Balanesi si terranno martedì 13, 20, 27 e 4 dicembre dalle ore 18 alle 19. Quelle nella palestra della scuola primaria "Amalia Bertolucci Del Fiorentino" in via Carlo Piaggia a Capannori a cura dell'associazione Hagakure Karate e tenute dal maestro Cesare Del Pellegrino, cintura nera 5° Dan e istruttore federale, si svolgeranno sabato 17, 24 e 1° dicembre dalle ore 15 alle 16.30.

Per informazioni e iscrizioni: Comune di Lucca Informadonna telefono 0583442416, informadonna@comune.lucca.it, Comune di Capannori ufficio pari opportunità telefono 0583428434, email pariopportunita@comune.capannori.lu.it