Abbandono di rifiuti urbani, sanzionato 40enne

lunedì, 28 gennaio 2019, 12:30

L'amministrazione Bonfanti e i sindacati confederali Cgil, Cisl, Uil e dei pensionati Spi, Fnp e Uilp del territorio hanno sottoscritto nei giorni scorsi un protocollo d'intesa che definisce le misure e gli interventi in ambito sociale e a difesa del potere d'acquisto che il comune di Pescaglia adotterà nel 2019

domenica, 27 gennaio 2019, 13:11

Belli e in forma, da oggi si può con in nuovo centro di “estetica avanzata” inaugurato ieri a Piano di Coreglia. Emmestetica ha trovato la sua nuova location nell’immobile in via di ultimazione posto lungo la strada statale che attraversa il paese.

venerdì, 25 gennaio 2019, 17:33

La notte del 20 gennaio, a Fornaci di Barga, in via della Repubblica, è stata ritirata la patente ad una donna 55enne, fermata mentre era alla guida dell’auto del marito, che ha evidenziato un tasso alcolemico pari a 0,54 g/l.

venerdì, 25 gennaio 2019, 11:31

Franca Sraffa, ebrea salvata dagli orrori nazifascisti assieme alla sua famiglia a Farnocchia, nel comune di Stazzema, è l'ospite speciale della prima delle iniziative de "I Giorni della Memoria 2019" promossi dal comune di Pescaglia in collaborazione con il Museo del Castagno, l'associazione "Chi c'è c'è" e l'istituto comprensivo "G.

giovedì, 24 gennaio 2019, 09:07

Domenica 20 gennaio, presso la sala Parrocchiale di Ghivizzano, i soci del Lions Club Garfagnana si sono ritrovati insieme alle loro mogli, come ormai accade dal 2012, per la raccolta di generi alimentari da distribuire alle famiglie bisognose o alle persone sole che hanno difficoltà a procurarsi i beni di prima necessità

martedì, 22 gennaio 2019, 18:59

In occasione del Giorno della Memoria il comune di Coreglia Antelminelli, tramite l’assessorato alla cultura, organizzerà un momento di memoria e di riflessione sulle vicende della persecuzione antiebraica raccontando le vicende di alcuni perseguitati nel territorio di Lucignana