Mediavalle



Controlli dei carabinieri, una patente ritirata e una segnalazione per droga

venerdì, 25 gennaio 2019, 17:33

Anche nel corso di quest’ultima settimana, il comando della compagnia dei carabinieri di Castelnuovo Garfagnana, in Garfagnana e nella Mediavalle, ha intensificato gli ordinari servizi preventivi quotidiani, impegnati in tutte le fasce orarie per l’assiduo controllo del territorio.

Gli obiettivi primari prefissati sono stati la prevenzione e il contrasto dei reati in genere, con particolare attenzione ai reati contro il patrimonio e al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. Inoltre sono stati eseguiti accurati controlli sulle principali vie di comunicazione, negli esercizi pubblici e nei principali luoghi di aggregazione giovanile.

Sono state numerose le pattuglie dispiegate sul territorio da parte del nucleo operativo e radiomobile e delle 11 stazioni.



In particolare, i militari del nucleo radiomobile, nel corso delle varie attività, hanno eseguito numerosi posti di controllo durante i quali hanno svolto verifiche con l’etilometro. La notte del 20 gennaio, a Fornaci di Barga, in via della Repubblica, una donna 55enne è stata fermata mentre era alla guida dell’auto del marito e sottoposta all’accertamento dell’alcoltest, che ha evidenziato un tasso alcolemico pari a 0,54 g/l. Ritirata la patente di guida con sottrazione di 10 punti e sanzionata amministrativamente per guida in stato di ebrezza alcolica con una contravvenzione di 544 euro.

Lo stesso equipaggio, nel corso della stessa nottata, a Piano di Coreglia, nel piazzale di un esercizio pubblico, ha controllato un ragazzo 18enne di Lucca mentre camminava a piedi tra le auto in sosta. Sottoposto a controllo, il giovane è stato trovato in possesso di 1,69 grammi di marijuana e pertanto segnalato alla prefettura di Lucca per la violazione amministrativa di detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.