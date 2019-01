Mediavalle : coreglia antelminelli



Emmestetica, inaugura il nuovo centro di “estetica avanzata” a Piano di Coreglia

domenica, 27 gennaio 2019, 13:11

di loreno bertolacci

Belli e in forma, da oggi si può con in nuovo centro di “estetica avanzata” inaugurato ieri a Piano di Coreglia. Emmestetica ha trovato la sua nuova location nell’immobile in via di ultimazione posto lungo la strada statale che attraversa il paese.



Un “immobile” nella sua definizione tecnica che ha tutto all’infuori di immobilità. Difatti, grazie all’intuizione di un imprenditore locale, ripresero i lavori di ultimazione dello stesso che sono ancora in corso fino a giungere ai giorni nostri nei quali la prima attività commerciale ha trovato in questo bel contesto architettonico la sua naturale collocazione.



Un vero successo è stato quello dell’inaugurazione di ieri con la presenza di tanti clienti, amici e curiosi che hanno potuto verificare personalmente lo spessore e la qualità di questo nuovo centro estetico. “Belli ed in forma” con le nuove proposte per la cura ed il benessere del corpo esposte con maestria dalla titolare del centro estetico. Dalla “doccia solare” alla cura delle mani e dei piedi per arrivare al “pressomassaggio” ed una nuova tecnica per il viso a “radiofrequenza”. Insomma finalmente a Piano di Coreglia un centro estetico di centinaia di metri quadri di superficie che consentirà a tutti di utilizzare tante tecniche innovative per coccolare il proprio corpo e curare l’estetica.



Tutto questo in un contesto architettonico fatto di ambienti piacevoli ed in grado di emozionare chi li vive, con proposte interne uniche e differenti tra loro in grado di soddisfare il cliente con un confort unico e suggestivo. Tutti gli spazi sono stati personalizzati e sono in grado di suscitare emozioni che rendono la permanenza ancor più piacevole, lasciando il desiderio di ritornare.



Un centro estetico elegante ma funzionale, minimal e d’effetto che incarna un’eleganza armonica e non chiassosa, in uno stile unico in grado appunto di donare relax e sensazioni positive agli ospiti che oltre all’estetica potranno ritrovare anche la giusta carica energetica. Ogni particolare, ogni dettaglio è stato curato per evocare attenzione. Una sala di attesa-relax ed una sapiente illuminazione, sia interna che esterna, sono il preludio a quello che sarà il servizio offerto, dove questa illuminazione diventerà soffusa durante il trattamento.



Il contesto architettonico, le luci e gli odori saranno messaggi provenienti dall’esterno del proprio corpo che amplificheranno la sensazione di benessere durante le sedute, coronando un’esperienza in grado di regalare la totale pace dei sensi.



Benessere e bellezza quindi, questi sono i concept che vuole trasmettere il centro Emmestetica attraverso un’ambientazione sapiente e funzionale insieme ad un servizio impeccabile. Anche la parte conviviale dell’inaugurazione è stata particolarmente curata con specialità culinarie fatte di salumi e vini pregiati insieme a dolci di ogni genere.



In una serata nella quale anche il colore di un tramonto particolare ha fatto la sua parte, il complesso immobiliare che ospita la nuova attività ha assunto una nuova veste, forse non ancora sufficientemente valorizzata, un “immobile” in pieno movimento e fermento nel quale tutti si augurano, possano trovare la giusta collocazione una grande quantità di nuove attività che possano ridar vita ed implementare una realtà commerciale sopita da un po’ di tempo, colpa anche della difficile congiuntura economica di questi anni, che però grazie a una nuova e giovane imprenditoria che si rimette costantemente in gioco, ha tutte le carte in regola per rifarsi rapidamente.