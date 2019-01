Mediavalle : coreglia antelminelli



Frati: "Su raccolta dei rifiuti c'è bisogno di serietà da parte dell'amministrazione"

mercoledì, 16 gennaio 2019, 09:46

Pietro Frati, capogruppo consiliare di “Movimento per Coreglia”, consigliere provinciale e membro del direttivo provinciale di ‘Fratelli d'Italia”, interviene a gamba tesa dopo il rinvio dell'affidamento per la raccolta dei rifiuti nel comune coreglino.



"La maggioranza di Coreglia Antelminelli - esordisce - da alcuni anni sta rischiando il fondo del barile. A forza di raschiare, dopo aver finito il fondo, non ha trovato terreno fertile ma solamente terra argilla, e, a meno che non si voglia produrre mattoni, i cittadini non sono di certo soddisfatti".



"Un'altra tegola - spiega - cade sulla testa dell’amministrazione comunale: dopo tutti i problemi accumulati in questi anni e dopo il gigantesco errore di dare in affidamento l'appalto della raccolta dei rifiuti alla ditta “Adigest srl" rilevata poi da “Econova srl”, siamo giunti a pezzi e bocconi, sommersi dai rifiuti di ogni genere allo scadere del contratto. Tutti contenti? Si, no, forse... Oggi scadevano i termini per la gara d'appalto riguardante il servizio per la raccolta dei rifiuti del comune di Coreglia Antelminelli e “all'apertura delle buste" (come noto non viene più utilizzato il metodo classico cartaceo del passato ma il bando viene svolto in via telematica), si scopre che le ditte in concorso sono tre e tutte del territorio provinciale e ovviamente conoscendole possono facilmente essere ritenute sane, serie e con buoni propositi per gli anni a venire. Le cose sembrano fatte, ma il caso ha voluto che a tutte e tre le ditte mancasse un documento molto importante per partecipare al bando e fatalmente che il documento in questione fosse il solito. A questo punto l'affidamento, come da regolamento, viene rimandato di 15 giorni".



"Ora - conclude il consigliere -, non per essere pignoli, ma le domande sorgono spontanee: 1) La raccolta dei rifiuti del comune di Coreglia Antelminelli è così inconveniente e complicata da non trovare ditte che se ne accollino l'onere? 2) L’amministrazione di Coreglia Antelminelli, grazie anche alla drastica riduzione della propria pianta organica, non è più capace e non ha più le competenze necessarie per indire gare d'appalto anche semplici come questa? Io penso che a questo punto ci sia bisogno di serietà, e che sia il sindaco Valerio Amadei che l'assessore Sabrina Santi debbano dare delle risposte esaustive a tutti i cittadini del comune, ma non le solite risposte di rassicurazione e promesse al vento; ora c'è bisogno che alle risposte seguano i fatti, cosa che da inizio legislatura ad ora non è mai successa".