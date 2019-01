Mediavalle



H-Demia, una nuova realtà per la Mediavalle

sabato, 12 gennaio 2019, 12:25

Dal 23 settembre (giorno dell'inaugurazione) è possibile prenotare una prova gratuita dello strumento preferito, presso la scuola di musica H-Demia Mediavalle, in via della stazione a Diecimo di Borgo a Mozzano.



La scuola si trova sulla via Lodovica a pochi metri dalla fermata del pullman e dalla stazione ferroviaria. E' già molto frequentata da bambini e giovani della Mediavalle, ma anche di Lucca, Marlia, Ponte a Moriano e Brancoli. E' un punto di riferimento per chi vuole far musica. Sono inoltre disponibili nelle ore serali tre attrezzatissime "sale prova" per i gruppi e le band della zona che vogliono mettere a punto il proprio repertorio.



Entro il mese di gennaio inizieranno le lezioni di Musica d'Insieme per preparare i ragazzi al saggio di fine anno. Per informazioni telefonare al numero 392 546 8655 oppure recarsi direttamente alla segreteria della sede in via della stazione accanto all'Ufficio Postale di Diecimo dal Lunedi al Venerdi 15.30 / 19.30.