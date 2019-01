Mediavalle



Lions, un successo la raccolta di generi alimentari

giovedì, 24 gennaio 2019, 09:07

Domenica 20 gennaio, presso la sala Parrocchiale di Ghivizzano, i soci del Lions Club Garfagnana si sono ritrovati insieme alle loro mogli, come ormai accade dal 2012, per la raccolta di generi alimentari da distribuire alle famiglie bisognose o alle persone sole che hanno difficoltà a procurarsi i beni di prima necessità, una richiesta di aiuto purtroppo costantemente cresciuta in questi ultimi anni sul nostro territorio.



Il Service, coordinato dalla commissione interna al Club Vecchie e Nuove Povertà, presieduta dal socio Franco Mori, ha dato un risultato veramente importante e straordinario, premiando l’impegno di tutti quanti i soci partecipanti, confezionando 183 pacchi alimentari per un totale di 4 tonnellate di prodotti alimentari tra i quali pasta, latte, zucchero, ecc.



I pacchi sono stati successivamente suddivisi in tre gruppi di 61 pezzi ciascuno per la Garfagnana, Media Valle del Serchio e zona Bagni di Lucca e Borgo a Mozzano. Da queste zone, verso le ore 18.00, sono arrivati i furgoni della Caritas, Misericordie, Parrocchie e vari gruppi abilitati alla consegna dei pacchi alimentari.



Da parte del Club un’azione condivisa, un gesto di dedizione verso il prossimo, perché i Lions non mancano mai all’appuntamento con la generosità! "Un grazie particolare - dichiara Lions - alle aziende che ci hanno sostenuto e alla nostra Onlus Amo dell’Amore. Una giornata che si è conclusa inoltre con un ulteriore importante ricavato in denaro, raccolto durante alcuni giochi di gruppo e durante la cena di fine serata, che il nostro Club ha devoluto interamente alla Parrocchia di Ghivizzano. Un Service dentro un Service!"



“Non si può andare lontani finché non si fa qualcosa per qualcun altro”

Melvin Jones