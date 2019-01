Mediavalle : pescaglia



Memoria: a Trebbio si proietta il film "Concorrenza sleale" di Ettore Scola

giovedì, 31 gennaio 2019, 12:30

Le leggi razziali e gli orrori del regime fascista visti attraverso le vicende di due famiglie di commercianti nella Roma del 1938. Racconta di questo il film "Concorrenza sleale" di Ettore Scola che sarà proiettato domenica 3 febbraio alle 16 al Teatrino di Trebbio nell'ambito delle iniziative de "I Giorni della Memoria 2019" promossi dal comune di Pescaglia in collaborazione con il Museo del Castagno, l'associazione "Chi c'è c'è" e l'istituto comprensivo "G. Puccini" di Pescaglia.



L'iniziativa, a ingresso libero, sarà introdotta dallo storico Lorenzo Marcuccetti e vedrà la partecipazione dell'attrice Simona Generali. L'appuntamento era inizialmente previsto per oggi (giovedì) ma l'amministrazione comunale lo ha rimandato a causa della neve.



"Concorrenza sleale" vede protagonisti Leone, interpretato da Sergio Castellitto, e Umberto, interpretato da Diego Abatantuono. Entrambi sono commercianti in forte rivalità, visto che il primo ha un negozio di capi confezionati, l'altro è proprietario di una vicina sartoria. Nonostante questo Umberto dimentica la competizione commerciale e fa di tutto per aiutare Leone, colpito delle leggi razziali perché ebreo. Fra i due nasce un rapporto di amicizia.



L'appuntamento successivo de "I Giorni della Memoria" si svolgerà lunedì 11 febbraio alle ore 17.00 sempre al Teatrino di Trebbio, dove si terranno tre spettacooli: "Etty Hillisum: una luce nell'abisso del male" con l'interpretazione di Aurora Martinelli, "Vite accolte e salvate" con la testimonianza di Giorgio e Laura Cabib e "Musiche della Shoah" a cura degli alunni della scuola secondaria di primo grado di Pescaglia. Alla viola ci sarà Letizia Borelli.