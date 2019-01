Memoria, Franca Sraffa ospite a Colognora di Pescaglia

Altri articoli in Mediavalle

venerdì, 25 gennaio 2019, 17:33

La notte del 20 gennaio, a Fornaci di Barga, in via della Repubblica, è stata ritirata la patente ad una donna 55enne, fermata mentre era alla guida dell’auto del marito, che ha evidenziato un tasso alcolemico pari a 0,54 g/l.

giovedì, 24 gennaio 2019, 09:07

Domenica 20 gennaio, presso la sala Parrocchiale di Ghivizzano, i soci del Lions Club Garfagnana si sono ritrovati insieme alle loro mogli, come ormai accade dal 2012, per la raccolta di generi alimentari da distribuire alle famiglie bisognose o alle persone sole che hanno difficoltà a procurarsi i beni di prima necessità

martedì, 22 gennaio 2019, 18:59

In occasione del Giorno della Memoria il comune di Coreglia Antelminelli, tramite l’assessorato alla cultura, organizzerà un momento di memoria e di riflessione sulle vicende della persecuzione antiebraica raccontando le vicende di alcuni perseguitati nel territorio di Lucignana

sabato, 19 gennaio 2019, 12:04

Rette per la frequentazione dei nidi d'infanzia abbattute dal 50 al 62,5% grazie ai buoni servizio erogati dal comune di Pescaglia. L'amministrazione Bonfanti, tramite i fondi della Regione Toscana, per l'anno educativo in corso è infatti stata in grado di soddisfare tutte le domande presentate dalle famiglie

venerdì, 18 gennaio 2019, 14:07

Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega, interviene in merito al finanziamento ricevuto dal comune di Coreglia, da parte della regione, per il recupero di Palazzo Nuti e la sua successiva trasformazione in asilo nido

venerdì, 18 gennaio 2019, 13:20

Per quanto riguarda le postazioni fisse di autovelox, ricordiamo che nel dicembre del 2017 il consiglio provinciale di Lucca approvò all'unanimità una mozione presentata dal consigliere del Pd Stefano Reali che chiedeva, appunto, posizioni di rilevamento sulla strada provinciale n.