Mediavalle : coreglia antelminelli



Palazzo Nuti, Lega interroga la giunta regionale

venerdì, 18 gennaio 2019, 14:07

Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega, interviene in merito al finanziamento ricevuto dal comune di Coreglia, da parte della regione, per il recupero di Palazzo Nuti e la sua successiva trasformazione in asilo nido.



"La regione Toscana - esordisce - finanziò, nel 2006, con 600 mila euro il comune di Coreglia Antelminelli per il recupero di Palazzo Nuti e la sua successiva trasformazione in asilo nido. Le opere previste dal progetto si conclusero nel 2012, ma, da allora, nessuna attività è stata svolta all'interno della predetta struttura."



"Considerata tale insolita situazione - incalza l'esponente leghista - abbiamo, dunque, deciso d'interrogare la giunta toscana per sapere i motivi per cui sono stati necessari oltre sei anni (così come riportato dalla stampa locale) per svolgere i necessari controlli sull'effettivo utilizzo dei fondi regionali per la realizzazione del progetto finanziato e di conseguenza a chi sia da ascrivere la palese responsabilità di questo inaccettabile ritardo."



"Inoltre - conclude Elisa Montemagni - nel mio atto chiedo quale sia, dettagliatamente, la giustificazione addotta dall'amministrazione comunale in relazione al mancato completamento di quanto ipotizzato e quali siano, quindi, le relative contro deduzioni del settore educazione ed istruzione della regione Toscana."