Ritrovato senza vita l'uomo disperso sul monte Piglione

mercoledì, 16 gennaio 2019, 10:23

E' stato ritrovato sul versante camaiorese da un gruppo di familiari e amici, purtroppo senza vita, Piergiacomo Arcara, 78 anni, originario di Pescia, disperso sul Monte Piglione, nel comune di Pescaglia, sulle Apuane meridionali.



L'ultimo contatto con il disperso era stato ieri, verso mezzogiorno, quando si trovava in vetta.



Non avendo fatto rientro a casa, erano scattate oggi le ricerche. Sono state attivate la stazione di Lucca e di Querceta del Sast, e sul posto, in località La Groppa, erano intervenuti anche i vigili del fuoco del comando di Lucca. La zona era stata perlustrata dall'alto dall'elicottero Pegaso 3.



Dell'uomo era stata rinvenuta l'auto. Sul posto si erano diretti anche un U.C.L. (Unità Comando Locale), personale T.A.S. (Topografia Applicata al Soccorso) del comando di Pisa e personale del nucleo cinofili dei comandi di Lucca, Prato e Arezzo. Purtroppo però le ricerche si sono concluse nel più tragico dei modi.



Le cause del decesso sono in corso di accertamento da parte delle autorità competenti. La zona in cui è stato ritrovato il corpo era comunque ripida, ma non impervia. Non è escluso quindi che si sia trattato di un malore.