A Coreglia una giornata dedicata alla cura degli itinerari storici

giovedì, 21 febbraio 2019, 12:40

Più sicura la scuola secondaria di primo grado di San Martino in Freddana. L'amministrazione Bonfanti, grazie a un contributo di 200 mila euro della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, cui si aggiungono 120 mila euro delle risorse del comune di Pescaglia, potrà mettere in programma questo nuovo intervento di...

venerdì, 15 febbraio 2019, 14:33

Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega, e Mauro Santini tornano ad intervenire in merito alle richieste avanzate dai residenti in Valfreddana circa i servizi sanitari

venerdì, 15 febbraio 2019, 11:42

Da oggi i cittadini possono effettuare pagamenti verso il comune di Pescaglia per servizi, come mensa e trasporto scolastico, corrispettivi, come oneri di urbanizzazione e diritti di segreteria, o altro, come uso della sala consiliare, direttamente online con carta di credito, Paypal o altri sistemi di pagamento digitali

martedì, 12 febbraio 2019, 12:32

Da oggi per i cittadini di Pescaglia è più semplice segnalare un lampione fulminato o un altro problema della pubblica illuminazione. Il nuovo gestore del servizio, Menowatt Ge, ha infatti attivato il numero verde 800/503121, a disposizione di tutta la popolazione. La chiamata è gratuita

lunedì, 11 febbraio 2019, 21:45

Una serata trascorsa al museo del castagno all'insegna dell'amicizia, con molte persone che si adoperano e collaborano alla crescita di quanto messo in piedi dall'Associazione paesana Colognora di Pescaglia, ovvero del Museo del Castagno ed anche della sala museo dedicata al musicista Alfredo Catalani

lunedì, 11 febbraio 2019, 14:28

“Prigionieri a New York”, liberamente tratta da “Il prigioniero della seconda strada” di Neil Simon, è una commedia ironica, tanto paradossale quanto incredibilmente "verista" e attuale (impossibile non ridere, commuoversi e riflettere), brillantemente interpretata dalla Compagnia del Grano di Montecatini Terme, con la regia di A. Timpanaro e G. Palamidessi