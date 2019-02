Al Teatrino di Trebbio il terzo appuntamento dei "Giorni della Memoria"

Altri articoli in Mediavalle

giovedì, 7 febbraio 2019, 16:38

Riepilogare i principali interventi realizzati nel territorio, fare il punto sulle opere in corso o programmate, presentare nuovi progetti e raccogliere segnalazioni e suggerimenti. È questo lo scopo del nuovo ciclo di assemblee pubbliche a cui l'amministrazione Bonfanti si appresta a dare il via in questi giorni

mercoledì, 6 febbraio 2019, 15:10

Si è conclusa la gara, ad evidenza pubblica, per l’attivazione del servizio di raccolta rifiuti urbani e differenziati con il sistema “porta a porta” a Coreglia Antelminelli. A renderlo noto il sindaco Valerio Amadei e l’assessore Sabrina Santi

martedì, 5 febbraio 2019, 20:46

Martedì 12 febbraio alle 15.30, ad Unitre Coreglia, nella sede distaccata del comune a Ghivizzano, farà visita un illustre personaggio dello sport, atleta paraolimpico detentore di numerosi record, Andrea Lanfri

domenica, 3 febbraio 2019, 14:27

Ieri un grossa frana ha interessato la zona del deposito dell'acquedotto che alimenta la frazione di Focchia, nel comune di Pescaglia. Gaia spa, nell’attesa di riparare il grosso guasto prodotto dalla frana, ha provveduto a posizionare le cisterne per l’approvvigionamento provvisorio

sabato, 2 febbraio 2019, 13:54

Predisposto un intervento di somma urgenza per tagliare piante cadute nell'alveo del Bugliesima a Bagni di Lucca. Mentre a Piazza al Serchio sono in corso sopralluoghi con il Genio Civile sull'Acqua Bianca, in località San Michele, dove la forza della piena ha eroso una sponda

sabato, 2 febbraio 2019, 13:47

Piene sotto controllo, criticità legate principalmente alla chiusura di alcune strade (soprattutto provinciali e comunali) per smottamenti e allagamenti, con interventi di ripristino già in corso