Mediavalle : pescaglia



Al Teatrino di Vetriano va in scena la commedia "Prigionieri a New York"

lunedì, 11 febbraio 2019, 14:28

Un condizionatore ansimante, cani che abbaiano, il rumore assordante del traffico, gli urli della vicina, una radio che gracchia e, là fuori, la città di New York caotica, indifferente, corrotta e magnetica… Dal loro salotto, i due protagonisti Mel ed Edna lottano contro le avversità della vita, vittime delle circostanze e di loro stessi, prigionieri di una realtà a cui non ci si sottrae…..o non ci si vuole sottrarre.

“Prigionieri a New York”, liberamente tratta da “Il prigioniero della seconda strada” di Neil Simon, è una commedia ironica, tanto paradossale quanto incredibilmente "verista" e attuale (impossibile non ridere, commuoversi e riflettere), brillantemente interpretata dalla Compagnia del Grano di Montecatini Terme, con la regia di A. Timpanaro e G. Palamidessi.

La commedia andrà in scena al Teatrino di Vetriano (Bene FAI) domenica 17 febbraio alle ore 15.

Prenotazioni WhatsApp 368.3453189 – Info faivetriano@fondoambiente.it