Bassorilievo in bronzo di Massimo Romanini donato al museo del Castagno

lunedì, 11 febbraio 2019, 21:45

Una serata trascorsa al museo del castagno all'insegna dell'amicizia, con molte persone che si adoperano e collaborano alla crescita di quanto messo in piedi dall'Associazione paesana Colognora di Pescaglia, ovvero del Museo del Castagno ed anche della sala museo dedicata al musicista Alfredo Catalani, nonché per la buona riuscita degli eventi organizzati nel corso dell'anno.

La serata è stata allietata dall'insuperabile Domenico Bertuccelli detto “Gavorchio”, vero detentore del nostro vernacolo lucchese.

Nell'occasione sono state preparate le mondine e di seguito i “cenci di neccio”, una vera scoperta per i nostri ospiti, naturalmente non è mancato un buon bicchiere di vino.

La serata è stata arricchita dal dono di un bassorilievo in bronzo raffigurante Alfredo Catalani da parte Massimo Romanini, una vera opera d'arte cesellata dallo scultore Petroni, sicuramente uno dei più importanti artisti tra quelli lucchesi.

La fusione è stata realizzata dalle fonderia Lera ed è affissa su una tavola di leccio proveniente dalle mura urbane di Lucca, questo a ricordo è scritto sul legno.

La crescita della raccolta passa anche da queste donazioni e naturalmente a Massimo Romanini di vero cuore un sincero grazie, in quanto la nostra associazione di volontariato non si può permettere l'acquisto di questi cimeli.

Oggi la raccolta su Catalani realizzata a Colognora, località dove il musicista ha profonde radici di appartenenza tramite il casato presente fin dal 1600, è l'unica iniziativa esistente in ricordo e in onore dello sfortunato musicista in quanto morto a soli 39 anni.