Mediavalle



Bilancio di mandato e nuovi progetti, al via ciclo di assemblee pubbliche

giovedì, 7 febbraio 2019, 16:38

Riepilogare i principali interventi realizzati nel territorio, fare il punto sulle opere in corso o programmate, presentare nuovi progetti e raccogliere segnalazioni e suggerimenti. È questo lo scopo del nuovo ciclo di assemblee pubbliche a cui l'amministrazione Bonfanti si appresta a dare il via in questi giorni.



Già definito il calendario dei primi quattro appuntamenti, previsti tutti nel mese di febbrai, che riguarderà quattro zone distinte del territorio di Pescaglia: la Val di Turrite, Fiano-Loppeglia, la Valfreddana e la Valpedogna. Si inizia lunedì 11 a Focchia, poi si prosegue venerdì 15 a Fiano. Le due successive assemblee si svolgeranno lunedì 18 a Monsagrati e venerdì 22 a Trebbio. Agli incontri, che inizieranno alle ore 21, parteciperanno il sindaco, Andrea Bonfanti, gli assessori e i consiglieri comunali.

Con questo nuovo ciclo di assemblee pubbliche l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Andrea Bonfanti prosegue il percorso di ascolto e condivisione della popolazione in un'ottica di partecipazione e di trasparenza.