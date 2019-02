Mediavalle : pescaglia



Frana al deposito di Focchia, garantito approvvigionamento provvisorio con le cisterne

domenica, 3 febbraio 2019, 14:27

Ieri un grossa frana ha interessato la zona del deposito dell'acquedotto che alimenta la frazione di Focchia, nel comune di Pescaglia. Gaia spa, nell’attesa di riparare il grosso guasto prodotto dalla frana, ha provveduto a posizionare le cisterne per l’approvvigionamento provvisorio.



L'amministrazione è rimasta in costante contatto con i tecnici di Gaia che stanno facendo il possibile. Oggi il sindaco Andrea Bonfanti ha dichiarato: "A causa del persistere del guasto, di complessa risoluzione, verrà garantito l’approvvigionamento provvisorio con le cisterne posizionate in paese. Dalla mattinata di lunedì GAIA S.p.A. concentrerà in loco tutte le proprie forze per risolvere la situazione".