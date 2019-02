Mediavalle : coreglia antelminelli



Guida senza patente con recidiva: denunciato 48enne

giovedì, 28 febbraio 2019, 13:42

La sera del 19 febbraio, i carabinieri della stazione di Coreglia Antelminelli hanno denunciato in stato di libertà all’autorità giudiziaria, per guida senza patente (con recidiva), un 48enne di Coreglia Antelminelli, pluripregiudicato, il quale è stato fermato sulla via nazionale, alla guida di un ciclomotore ape provvisto di contrassegno d’identificazione risultato di un altro ciclomotore intestato alla donna convivente.



Dai successivi accertamenti i militari operanti hanno appurato che il soggetto era sprovvisto della patente di guida in quanto revocatagli nel 2013 con provvedimento della prefettura di Lucca. Pertanto il mezzo è stato sottoposto a sequestro amministrativo e il trasgressore è stato segnalato alle competenti autorità amministrative per le plurime violazione delle norme del codice della strada rilevate nel corso del controllo comprendenti l’uso di una targa non propria, la mancanza dell’assicurazione obbligatoria e la guida in stato di ebrezza alcolica accertata con la prova dell’etilometro, che evidenziava un tasso alcolico di 0,59 g/l.