Mediavalle : ghivizzano



L'atleta paraolimpico Andrea Lanfri ospite di Unitre Coreglia

martedì, 5 febbraio 2019, 20:46

Martedì 12 febbraio alle 15.30, ad Unitre Coreglia, nella sede distaccata del comune a Ghivizzano, farà visita un illustre personaggio dello sport, atleta paraolimpico detentore di numerosi record, Andrea Lanfri.



"Ci parlerà - spiega Guglielmo Donati, presidente Unitre Coreglia - delle sue esperienze e di come si sta preparando per le prossime Olimpiadi di Tokyo ed inoltre come scalatore alla conquista della cima dell'Everest. Un obbiettivo prestigioso e affascinante. È per noi di Unitre Coreglia è certamente motivo di grande soddisfazione poter ospitarlo ed annoverarlo fra i meravigliosi e sempre disponibili "teachers" che ogni anno dedicano parte del proprio tempo per tenere viva questa Università della terza età".



"Le nostre lezioni - conclude Donati -, aperte a tutti, svolgono anche un ruolo socializzante quanto mai utile e ben apprezzato dalla fedele comunità dei partecipanti; 50/60 persone di ogni età che tutti i martedì vengono ad ascoltare lezioni di medicina,storia,scienza, letteratura, musica e molto altro. Martedì 12 quindi avremo una doppia lezione, prima Andrea Lanfri ed a seguire il dottor Claudio Casillo che parlerà di Euro e Unione Europea, altro argomento di estrema attualità. Vi aspettiamo numerosi!"