Montemagni e Santini (Lega): “ I cittadini esigono un presidio socio-sanitario in Valfreddana"

venerdì, 15 febbraio 2019, 14:33

Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega, e Mauro Santini tornano ad intervenire in merito alle richieste avanzate dai residenti in Valfreddana circa i servizi sanitari.



"Già nel maggio scorso - esordiscono - siamo intervenuti a sostegno della lecita richiesta portata avanti, da tempo, da parte di chi risiede in Valfreddana, affinchè venisse creato un centro socio-sanitario, o in alternativa una semplice medicheria, senza dover dipendere da altri centri assistenziali non così vicine alla zona."



"Risulta - spiegano - che le amministrazioni di Lucca e Pescaglia abbiano, anni addietro, espresso la volontà d'impegnarsi per la realizzazione della predetta struttura; come spesso accade, però, dalle promesse non sono scaturiti fatti concreti ed i residenti, tramite la stampa, hanno deciso di far sentire nuovamente la propria voce."



"E' necessario - sottolineano gli esponenti leghisti - garantire, pertanto, almeno i servizi sanitari di base, evitando chiari disagi a coloro (tra questi diversi anziani) i quali necessitano di avere un supporto medico a portata di mano. E' quindi opportuno che la predetta area lucchese, non sia abbandonata a se stessa, ma riceva, finalmente, le giuste risposte dalle istituzioni".



"I cittadini - concludono - meritano sempre rispetto ed è quindi doveroso accogliere le loro lecite richieste, specialmente quando si tratta di garantire e preservare la salute delle persone".