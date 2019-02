Mediavalle : coreglia antelminelli



Piazza Mazzini, nuovo finanziamento per messa in sicurezza

giovedì, 28 febbraio 2019, 17:55

La regione Toscana, grazie al documento operativo per la difesa del suolo 2019, ha finanziato il progetto che riguarda il primo lotto dei lavori di messa in sicurezza del movimento franoso che interessa il parcheggio in Piazza Mazzini (Loc. Piantaio) a Coreglia capoluogo.



L’importo del finanziamento è di 511 mila euro e riguarderà la messa in sicurezza delle strutture relative al suddetto parcheggio con il consolidamento e il ripristino delle opere in cemento armato e la regimazione delle acque superficiali.



Il sindaco Valerio Amadei e l’assessore all’ambiente Sabrina Santi esprimono viva soddisfazione per questo finanziamento: "Ringraziamo la regione Toscana, nella persona dell’assessore all’ambiente e difesa del suolo Federica Fratoni e dell’assessore Marco Remaschi, per l’attenzione, ancora una volta, dimostrata per il territorio di Coreglia. La soddisfazione è ancora più grande in considerazione del fatto che il movimento franoso interessa una delle piazze principali del capoluogo ed era motivo di grande preoccupazione per la cittadinanza e quindi anche per l’amministrazione".