Pubblica illuminazione, attivato numero verde per le segnalazioni

martedì, 12 febbraio 2019, 12:32

Da oggi per i cittadini di Pescaglia è più semplice segnalare un lampione fulminato o un altro problema della pubblica illuminazione. Il nuovo gestore del servizio, Menowatt Ge, ha infatti attivato il numero verde 800/503121, a disposizione di tutta la popolazione. La chiamata è gratuita.



"Un'importante novità per Pescaglia, che segna un ulteriore salto di qualità nel servizio offerto ai cittadini – spiega il sindaco, Andrea Bonfanti -. Con l'entrata in funzione del numero verde, infatti, aumenta l'efficienza nella gestione e nella risoluzione delle problematiche relative alla pubblica illuminazione. Questo significa che i guasti saranno riparati in tempi più veloci rispetto al passato. Una delle criticità riscontrate negli anni con la gestione diretta della pubblica illuminazione da parte di un Comune piccolo come il nostro era quella della manutenzione ordinaria. Con l'affidamento al gestore Menowatt GE, che negli scorsi mesi ha avviato il rinnovamento della rete con la trasformazione a led di tutti i corpi illuminanti e la sostituzione dei pali più vecchi, c'è quindi un forte incremento del servizio che si traduce in maggiore sicurezza stradale e più decoro nei paesi".



Nell'effettuare la segnalazione, i cittadini dovranno fornire il maggior numero di informazioni possibile utili a individuare il punto luce non funzionante, ad esempio la località e un numero civico nelle vicinanze. Il numero verde sostituisce il contatto dell'ufficio tecnico che finora si occupava delle problematiche della pubblica illuminazione.