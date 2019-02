Mediavalle



Raccolta rifiuti, Coreglia passa al “porta a porta”

mercoledì, 6 febbraio 2019, 15:10

Si è conclusa la gara, ad evidenza pubblica, per l’attivazione del servizio di raccolta rifiuti urbani e differenziati con il sistema “porta a porta” a Coreglia Antelminelli. A renderlo noto il sindaco Valerio Amadei e l’assessore Sabrina Santi.

“La nuova ditta affidataria del servizio – spiega l’amministrazione - è la Sistema Ambiente spa con sede a Lucca. Si tratta di una società molto conosciuta ed operante da molti anni in provincia di Lucca, che, sul piano operativo garantisce affidabilità, efficacia ed efficienza. Non appena espletate le formali operazioni di verifica dei documenti e quindi dell’aggiudicazione definitiva, si procederà ad un passaggio di consegne fra l’attuale ed il nuovo gestore e quindi si partirà a regime con il sistema” porta a porta”.

“Si chiude quindi un percorso molto delicato e complesso – commenta l'amministrazione -, durante il quale, il comune ha tenuto sempre un comportamento coerente e corretto volto all’espletamento nei tempi più rapidi possibili, del percorso di aggiudicazione, fermo restando la scrupolosa osservanza delle leggi e delle procedure”.

L’assessore Santi, se pur molto soddisfatta dell’esito di gara, ricorda che in concomitanza con l’attivazione di questo nuovo metodo di raccolta, potranno verificarsi problemi, trattandosi di una vera e propria rivoluzione operativa. “Sicuramente – sottolinea - ci sarà bisogno di tanta collaborazione da parte dell’utenza e di un percorso formativo di partecipazione e coinvolgimento. Ci faremo carico quanto prima di rendere noto un calendario di incontri a tal proposito”.

“Grazie alla Regione Toscana – conclude l’assessore - per il fondamentale contributo economico essenziale per sostenere in parte i costi relativi alla nuova gestione del servizio, ed un grazie a tutti gli operatori ed uffici che hanno professionalmente curato l’iter della gara. Finalmente abbiamo dato concretezza alle parole ed abbiamo messo al primo posto la sostenibilità ed il rispetto dell’ambiente”.