Mediavalle



Si rinnova la rete dell’acquedotto a Pescaglia

venerdì, 1 febbraio 2019, 11:54

Sostituire le condotte più obsolete e migliorare il servizio acquedotto per i cittadini del comune di Pescaglia. È questo l’obiettivo del piano degli interventi previsto dal gestore Gaia spa per il territorio amministrato dal sindaco Andrea Bonfanti. L’investimento complessivo è di 140 mila euro.

La prima fra le opere in ordine di realizzazione riguarda l'interramento della tubazione idrica nella frazione di San Martino in Freddana. L'intervento, attualmente in corso, metterà in sicurezza un tratto di condotta, sostituendo la tubazione volante esistente con 400 metri di nuova condotta opportunamente interrata. Ad oggi il gestore ha provveduto a trasformare circa 15 allacci e procede con l'eliminazione di una parte di tubazione vetusta su via Don Aldo Mei. Contestualmente verranno sostituiti 80 metri lineari su via Biondo con il rifacimento di 5 allacci. Questa parte di lavori si concluderà entro fine febbraio.

“Gaia, assieme all’amministrazione comunale, ha programmato una serie di lavori che hanno l’obiettivo primario di risolvere alcune criticità presenti – commenta il sindaco, Andrea Bonfanti -. Lo scopo è quello di migliorare l’efficienza della rete, offrendo un servizio sempre più di qualità. Ringrazio il gestore per gli investimenti nel comune di Pescaglia. Da parte nostra ci impegneremo per proseguire di concerto la programmazione delle opere, affinché anche altri paesi e località del nostro territorio siano interessati da analoghi lavori”.

Nel comune di Pescaglia il gestore investirà anche nel rinnovamento delle condotte fognarie e dell'acquedotto a Fondagno in occasione dei lavori, già iniziati, di rifacimento della pavimentazione curati dal Comune con il cofinanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Accanto a questo, in previsione Gaia ha anche il potenziamento della sorgente in località Campore a servizio di Fiano e Loppeglia e la ristrutturazione del serbatoio di Convalle. Inoltre è prevista anche la posa di una nuova condotta di adduzione al serbatoio in località Dinucci a Monsagrati. Tutti gli interventi, ad eccezione di quello in località Campore, sono programmati per il 2019.