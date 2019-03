Carabinieri aiutano una madre in difficoltà

Altri articoli in Mediavalle

mercoledì, 6 marzo 2019, 12:18

Pescaglia festeggia l'8 marzo con tre iniziative promosse dal comune che mettono al centro la donna facendo riflettere sul ruolo ricoperto nella Costituente, sulle conquiste dei diritti e sull'importanza nell'arte italiana

martedì, 5 marzo 2019, 12:31

Un grande successo per l’iniziativa della Pro Loco di Coreglia portata avanti la scorsa domenica da membri e volontari, per la pulizia degli itinerari storici della Via del Volto del Santo e della Via Matildica

lunedì, 4 marzo 2019, 17:26

Queste le prime parole del sindaco di Coreglia Antelminelli Valerio Amadei quando, nella serata del 3 marzo, ha avuto in mano i risultati definitivi delle primarie del Partito Democratico relative al suo comune

lunedì, 4 marzo 2019, 14:40

E' arrivato alla fase conclusiva il piano di restyling di un'ampia porzione della linea elettrica di media tensione, denominata "Pescaglia", da parte di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione

venerdì, 1 marzo 2019, 11:36

Sarà ripristinata la via comunale per Bucino. La strada che unisce l'omonima località al paese di Pascoso, dove si trova una frana verificatasi in seguito alle forti piogge, sarà infatti interessata da lavori di messa in sicurezza e riqualificazione

giovedì, 28 febbraio 2019, 17:55

La regione Toscana, grazie al documento operativo per la difesa del suolo 2019, ha finanziato il progetto che riguarda il primo lotto dei lavori di messa in sicurezza del movimento franoso che interessa il parcheggio in Piazza Mazzini (Loc. Piantaio) a Coreglia capoluogo