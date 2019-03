Mediavalle



Cesvot Lucca, Pierfranco Severi confermato presidente

giovedì, 21 marzo 2019, 12:14

Si rinnova la squadra che guida la delegazione Cesvot di Lucca con la riconferma del presidente Pierfranco Severi che torna a gestire il team di operatori che offre servizi gratuiti di orientamento ad associazioni di volontariato, rappresentanti e operatori degli enti pubblici, cittadini.



Il nuovo direttivo, che si è insediato ieri per la prima volta, è composto da 18 persone che rappresentano il variegato mondo del volontariato e del non profit lucchese, con 11 new entry.



La nuova squadra è composta dal presidente Pierfranco Severi dell’Acat Lucca, dal presidente vicario Gino Donati, Fratres Segromigno al Piano, i vicepresidenti Bruno Vangelisti dell’Acat Versilia e Isabella Maria Borella della Società di cremazione Lucca e poi Daniele Amato, Frates Sant’Anna di Lucca, Gabriella Martini dell’Avo Lucca, Lando Del Greco dell’Avis comunale di Massarosa, Enrica Gatti della pubblica assistenza Croce Verde di Lucca, Elisabetta Ercolini del Muttley’s Group Versilia, Daniele Pilagatto della Misericordia di Altopascio, Alessandro Biagi dell’Avo Versilia, Claudio Bacci del gruppo sbandieratori Palio dei Micci, Renzo Marcinnò del Centro nazionale per il volontariato, Maria Stella Pieroni, dell’associazione Filo d’Arianna, Giuseppe Fanucchi, del centro provinciale sportivo Libertas, Edda Magni dell’Auser territoriale di Lucca, Nelita Settimia Amelia L illi dell’Associazione M. Antonietta e Renzo Papini, Raffaele Faillace dell’associazione Amici del Cuore di Lucca.



Il nuovo direttivo si è impegnato a individuare le esigenze del territorio lucchese contribuendo alla definizione degli indirizzi e degli obiettivi del programma annuale di attività del Cesvot, pronto a dare servizi gratuiti per promuovere, sostenere e sviluppare il volontariato in Toscana.



Per la prima volta quest’anno, come indica il Codice del terzo settore, all’assemblea e al voto per il rinnovo del direttivo sono stati inviati oltre alle associazioni di volontariato anche gli enti che hanno volontari e sede sul territorio e che risultino iscritti ai registri regionali delle associazioni di promozione sociale e delle cooperative sociali oppure all’anagrafe Onlus della Toscana.



“Siamo orgogliosi di presentare una nuova squadra che comprende 7 donne e 3 rappresentanti delle associazioni di promozione sociale entrati per la prima volta nel direttivo grazie alla riforma del terzo settore e siamo felici di poter portare avanti il lavoro avviato negli ultimi anni - commenta il presidente Severi - dando continuità a quanto fatto per valorizzare al meglio le realtà del volontariato sul nostro territorio. In questo mandato lavoreremo ancora di più perché tutti possano partecipare alla vita di Cesvot in modo da costruire tutti i giorni con i fatti un diffuso welfare di comunità per persone che altrimenti rimarrebbero fuori dalla protezione pubblica. Continueremo su questa strada”.