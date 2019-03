Mediavalle



Enel, concluso restyling della linea elettrica a Pescaglia

lunedì, 4 marzo 2019, 14:40

E' arrivato alla fase conclusiva il piano di restyling di un'ampia porzione della linea elettrica di media tensione, denominata "Pescaglia", da parte di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione. I lavori, iniziati nel 2018, rientrano nel "Progetto Resilienza" grazie al quale E-Distribuzione sta dotando molte aree della Toscana di un sistema elettrico sempre più resistente, automatizzato ed efficiente: le operazioni che riguardano il territorio lucchese della valle del Comune di Pescaglia, dove scorre il Torrente Pedogna, grazie ad un investimento di 350mila euro consentiranno di ottimizzare la qualità del servizio per i cittadini e per le imprese.

I tecnici dell'azienda elettrica hanno sostituito oltre 6 chilometri di linea elettrica in conduttori nudi, per gran parte in aree boschive e impervie, con cavi elettrici isolati di ultima generazione di tipo "elicord", nonché 53 pali con nuovi sostegni più resistenti. Inoltre, le squadre operative di E-Distribuzione hanno installato negli impianti lungo la linea elettrica 5 nuovi sezionatori motorizzati telecomandatiche garantiranno continuità ed efficienza del servizio elettrico in situazioni ordinarie, nonché tempi di rialimentazione più brevi in caso di disservizio, in ampie porzioni del territorio comunale di Pescaglia, con particolare riferimento alle frazioni di Villa Roggio, Ansana, Gambata, Gello, Celle Puccini, Fondagno e Piegaio.

Per superare le difficoltà legate alla morfologia del territorio, è stato fondamentale l'utilizzo di un elicottero specializzato che ha trasportato i materiali nei luoghi irraggiungibili con i normali mezzi operativi. Inoltre, per ridurre al minimo il disagio alla clientela nelle varie fasi di intervento, sono stati installati in modo provvisorio 10 gruppi elettrogeni che hanno garantito l'approvvigionamento elettrico nelle aree interessate dai lavori.

Nella giornata di mercoledì saranno ultimati i collegamenti nella cabina elettrica Molino della Volpe, che nell'occasione sarà anche rinnovata con elementi di ottimizzazione tecnologica che ne consentiranno l'attivazione del telecontrollo: questo tipo di attività, che deve essere eseguita in orario giornaliero per ragioni di sicurezza, richiederà un'interruzione temporanea del servizio elettrico, mercoledì 6 marzo, dalle ore 9:00 alle 14:00, nelle frazioni di Celle Puccini, Molino della Volpe, Gello e Foce Gello. Grazie a bypass da linee di riserva, l'area del "fuori servizio" sarà circoscritta nel modo in cui segue: Gello, Celle e loc. Molino della Volpe tutti i civici; loc Chiesa Vinciola 16, Via Borghi 2, da 12 a 14, da 11 a 15, sn (senza numero); loc. Palancato 51, da 55 a 57, sn, loc Piazza 76, 80, da 75 a 77, loc Piastrellino 2, da 1 a 3, loc Mezzane 2, da 1 a 3a, sn, loc Cordole da 62 a 62a, 63, loc Chiesa Pascoso 18, 5, sn, Via Molino 2, da 1 a 3, sn, loc Chiesa Convalle sn, loc Piastrellino sn, loc Celle 6, sn, loc Crociale 8, 16, loc Benevento 67, loc Cardinali sn, loc Foci 2, 3, sn, loc Matanna 68, loc Fondo 7, sn – via di Pescaglia sn, via Baruffe 61, via Fontana sn, loc Ripola sn, loc Cavina sn, loc Colle 28, loc Cima sn, loc Casa 13. La conclusione dei lavori è prevista giovedì 7 marzo, sempre dalle ore 9.00 alle ore 14.00 (in questo caso interruzione programmata soltanto per località Bargana civ. 3, sn; località Piaggione sn), con l'installazione di apparecchiature elettriche innovative nel tratto di linea che attraversa l'area di Piaggione nella frazione Piegaio.

I clienti sono preavvisati attraverso affissioni nelle zone interessate. E-distribuzione, che ringrazia per la collaborazione l'Amministrazione Comunale di Pescaglia con cui sono stati condivisi tempi e modalità di intervento, ricorda di non utilizzare gli ascensori per tutta la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull'assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di forte maltempo, i lavori potrebbero essere rinviati.