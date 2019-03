Mediavalle



Inaugurati i "parcheggi rosa" nel comune di Coreglia

venerdì, 8 marzo 2019, 14:10

Sono stati inaugurati questa mattina, in occasione della Festa della Donna, i “parcheggi rosa” nel comune di Coreglia Antelminelli.

L’amministrazione comunale, nell’ambito di una politica di sostegno alla famiglia e di miglioramento di qualità della vita, e con l’intento di agevolare e sostenere la mobilità delle donne in gravidanza e delle neo-mamme con prole fino al primo anno, ha realizzato il progetto “Parcheggi rosa”, creando, per tale categoria di utenza, 10 stalli di sosta riservati, con segnaletica orizzontale e verticale di colore rosa, nei parcheggi pubblici delle varie frazioni comunali con possibilità di sosta per un’ora massimo.

“Con questi posti di parcheggio dedicati – spiega l’amministrazione - si intendono rendere meno gravose le operazioni di parcheggio per donne in gravidanza e le operazioni di carico e scarico di passeggini, borse, ecc…, connesse al trasporto di neonati, che possono rappresentare un serio problema sia per le neo mamme per l’accesso ai servizi pubblici e privati. L’istituzione di “Parcheggi Rosa” rappresenta un gesto simbolico di attenzione e sensibilità nei confronti dei bisogni delle famiglie, con cui si riconosce la natalità come valore sociale”.

Precisa il sindaco Valerio Amadei: “I “Parcheggi rosa” sono posti di cortesia riservati a questa speciale categoria di automobilisti. Il Codice della Strada infatti non li prevede, non sono quindi sanzionabili le occupazioni indebite, per questo confidiamo sulla responsabilità e sul senso civico dei cittadini e di tutti coloro i quali vengono nel nostro comune e utilizzano i parcheggi pubblici”.



All’inaugurazione dei parcheggi rosa che si è svolta a Ghivizzano hanno partecipato oltre al sindaco Amadei anche le assessori Sabrina Santi e Barbara Gonnella. Nell’occasione è stata piantata anche una mimosa come gesto simbolico per celebrare tutte le donne del comune.