La pro loco di Coreglia ripulisce gli itinerari storici

lunedì, 4 marzo 2019, 17:26

Queste le prime parole del sindaco di Coreglia Antelminelli Valerio Amadei quando, nella serata del 3 marzo, ha avuto in mano i risultati definitivi delle primarie del Partito Democratico relative al suo comune

lunedì, 4 marzo 2019, 14:40

E' arrivato alla fase conclusiva il piano di restyling di un'ampia porzione della linea elettrica di media tensione, denominata "Pescaglia", da parte di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione

venerdì, 1 marzo 2019, 11:36

Sarà ripristinata la via comunale per Bucino. La strada che unisce l'omonima località al paese di Pascoso, dove si trova una frana verificatasi in seguito alle forti piogge, sarà infatti interessata da lavori di messa in sicurezza e riqualificazione

giovedì, 28 febbraio 2019, 17:55

La regione Toscana, grazie al documento operativo per la difesa del suolo 2019, ha finanziato il progetto che riguarda il primo lotto dei lavori di messa in sicurezza del movimento franoso che interessa il parcheggio in Piazza Mazzini (Loc. Piantaio) a Coreglia capoluogo

giovedì, 28 febbraio 2019, 13:42

La sera del 19 febbraio, i carabinieri della stazione di Coreglia Antelminelli hanno denunciato in stato di libertà all’autorità giudiziaria, per guida senza patente (con recidiva), un 48enne di Coreglia Antelminelli, pluripregiudicato

mercoledì, 27 febbraio 2019, 16:44

Sabato 2 marzo alle 15 si rinnova l’appuntamento con la passeggiata podistica “Il Cammino di Giacomo” a Celle di Puccini, promossa dal comune di Pescaglia, l’associazione Lucchesi nel Mondo, Museo del Castagno di Colognora di Pescaglia, l’associazione Armonia Verde-Accademia della Zuppa Lucchese di Magro-Erbi ed Erbe e Trofeo Podistico Lucchese