Mediavalle : coreglia antelminelli



Primarie Pd, Amadei: "E' stato un grande successo per tutti"

lunedì, 4 marzo 2019, 17:26

"E' stato un grande successo per tutti". Queste le prime parole del sindaco di Coreglia Antelminelli Valerio Amadei quando, nella serata del 3 marzo, ha avuto in mano i risultati definitivi delle primarie del Partito Democratico relative al suo comune.



"Coreglia è storicamente un comune abituato ad esprimere valori importanti in queste occasioni, ma vedere la fila ai seggi e addirittura constatare il netto aumento dei votanti rispetto allo scorso anno fa veramente piacere. Faccio i migliori auguri al neo segretario Nicola Zingaretti che ho sostenuto con decisione, assieme a tanti altri amici come in prima fila l'assessore regionale Marco Remaschi ed il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini, in questa bella e impegnativa campagna elettorale. Al tempo stesso mi sia concesso di lanciare un monito: non ci potranno più essere errori. Gli elettori non ci daranno la loro fiducia un'altra volta. In ogni caso, qualunque candidato ognuno sostenesse, è stata una festa di partecipazione alla vita politica del nostro paese e non solo al Partito Democratico. Questa, come ben ha detto Zingaretti, è l'Italia che non si piega".



Sulla stessa linea il segretario dell'unione comunale coreglina del Pd Stefano Reali che si è soffermato sul grande lavoro svolto da tutti i volontari, iscritti e sostenitori del partito: "Allestire quattro seggi nel comune di Coreglia, poter contare su numerosi iscritti e simpatizzanti che decidono di passare la loro domenica ai seggi o le settimane prima ad incontrare i cittadini per parlargli di questa importante scadenza, sono sicuramente segnali di un partito vissuto e che è profondamente radicato sul nostro territorio. Il risultato di Zingaretti, con quei numeri e quelle percentuali, mi fa ben sperare per il nostro futuro. E' interessante notare come queste primarie aperte abbiano nettamente ribaltato l'esito che si era avuto durante le consultazioni dei circoli. E i cittadini, quando vanno al voto, hanno sempre ragione. Adesso dobbiamo essere tutti uniti e tornare assieme a fare una politica condivisa e radicata sul territorio fra le persone".