Sostegno all'innovazione nelle attività turistiche e commerciali, incontro sulle opportunità del bando regionale

venerdì, 8 marzo 2019, 15:50

L'amministrazione Bonfanti è al fianco delle attività turistiche e commerciali di Pescaglia che intendono compiere investimenti per servizi nel settore dell'innovazione volti, ad esempio, alla definizione di strategie avanzate di marketing e alla realizzazione di nuovi siti web, piattaforme di prenotazione e cataloghi. Per questo motivo mercoledì 13 marzo alle 18 nella sala consiliare terrà un incontro, rivolto agli operatori dei settori turistico e commerciale, per illustrare le possibilità di ottenere finanziamenti agevolati nell'ambito del bando regionale "Sostegno alle MPMI per l'acquisizione di servizi per l'innovazione" finanziato nell'ambito del programma operativo regionale (Por) del Fondo europeo di sviluppo regionale Fesr 2014-2020. All'appuntamento sarà presente l'assessore al turismo e alle attività produttive Beatrice Gambini.



"L'obiettivo – spiega l'assessore Gambini – è quello di creare una rete di attività del territorio che contribuisca a rendere più visibile l'offerta turistica di Pescaglia. Riteniamo fondamentale un gioco di squadra. Per questo l'amministrazione comunale si rende disponibile a spiegare le opportunità che arrivano dal bando regionale, rispondendo agli operatori del settore e dando loro suggerimenti".



Possono partecipare al bando micro, piccole e medie imprese e reti di imprese con personalità giuridica. I contributi, a fondo perduto, possono arrivare fino all'80 per cento.